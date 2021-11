Recensione Eureka FC9 – È difficile immaginare come un brand con una storia centenaria possa ancora essere all’avanguardia e in grado di realizzare tecnologie innovative in grado di cambiare la vita di centinaia di migliaia di famiglie. Eureka, un marchio che ha alle spalle una storia di oltre cento anni, ha presentato una nuova tecnologia per la sterilizzazione attraverso l’uso di acqua elettrolitica.

Il primo prodotto dotato di questa tecnologia e la lavapavimenti Eureka FC9 e ho avuto la possibilità di utilizzarla in anteprima per alcune settimane, al fine di capirne il funzionamento. Oggi dunque vi parlo di come questo dispositivo sia effettivamente in grado di migliorare la qualità della vita e di permetterci di vivere in un ambiente più sano, una cosa molto importante in questo particolare momento storico ma molto sentito da chi, come me, ha bambini in casa.

Pavimenti sempre disinfettati

Eureka FC9 porta una ventata di novità in un mercato che è in rapida espansione, con numerosi prodotti validi ma qualitativamente inferiori. Io stesso qualche tempo fa vi ho parlato di Tineco iFloor S3, che si pone come diretta concorrente di FC9. Anche se a un primo sguardo i due prodotti sono molto simili, già dopo pochi minuti di utilizzo di notano le differenze, che mi hanno fatto preferire la soluzione di Eureka.

Il primo vantaggio di Eureka FC9 è dato da una maggiore capacità dei due serbatoi, quello dell’acqua pulita e quello per l’acqua sporca. Sulla carta sembra poco ma nell’uso reale le maggiori dimensioni del serbatoio dell’acqua pulita mi hanno permesso di pulire la stessa stanza riempendo una sola volta il serbatoio dell’acqua pulita, e svuotando una volta quello dell’acqua sporca.

Anche se in entrambi i casi ho utilizzato il detergente fornito in dotazione per una migliore pulizia, ho osservato che lo stesso pavimento lavato con Eureka FC9 è risultato più sgrassato, tanto che per diversi giorni è rimasto molto pulito, anche camminando scalzi o mettendo le mani per terra (un vizio comune ai bambini che giocano sul pavimento). E grazie al processo di sterilizzazione delle superfici pulite ho potuto stare più tranquillo, soprattutto in questo periodo dove oltre alla pandemia dobbiamo stare attenti ai tanti virus influenzali in circolazione.

Ho apprezzato anche la possibilità di arrivare sotto a quasi tutti i mobili, cosa che Tineco non mi permetteva di fare, vista la poca flessibilità: Eureka ha trovato una soluzione migliore che permette di infilarsi anche sotto i mobili della cucina, pulendo in maniera decisamente migliore. L’attenzione per i dettagli è evidente in ogni piccolo particolare di questa lavapavimenti, dalle giunture agli innesti sempre precisi e rassicuranti. E la chicca è rappresentata dal pulsantino posto sul retro che permette di disattivare i messaggi vocali, che segnalano all’utente le varie operazioni. Così accendendo la lavapavimenti alle 22:00 per vedere lo stato di carica non ricevo alcuna segnalazione.

Molto comoda anche la funzione di pulizia automatica, di cui vi parlerò meglio tra poco. L’ho trovata migliore rispetto a quella di iFloor S3, più semplice da attivare e con una pulizia più profonda della spazzola principale.

Un prodotto unico per la pulizia completa

Solitamente per la pulizia della casa mi avvalgo di tre strumenti: un robot aspirapolvere, un aspirapolvere cordless per quei punti dove il robot non arriva (gli angoli, dietro le porte, sotto alcuni mobili), e un classico mocio per lavare i pavimenti. Con la sola eccezione dell’aspirapolvere cordless, che utilizzo per alcuni punti difficili, Eureka FC9 è stato in grado in queste settimane di sostituire egregiamente gli altri due dispositivi.

Oltre a svolgere la funzione di lavaggio dei pavimenti infatti Eureka FC9 aspira lo sporco, solido e liquido, risultando perfetta anche in quelle fastidiose situazioni che si verificano ogni tanto in cucina. Farina, latte, bibite, può accadere che qualcosa cada sul pavimento e con questa lavapavimenti, tenuta strategicamente a portata di mano, basta riempire il serbatoio con un po’ di acqua calda, inserire un tappino di detergente e in un attimo il pavimento è pulito e asciutto.

Grazie alla forza aspirante di 220W e 8.000 Pa, la FC9 aspira subito anche l’acqua lasciando il pavimento quasi asciutto. Giusto il tempo di riporre lo strumento e di avviare la pulizia automatica e potrete tornare a fare quello che stavate facendo.

A proposito di pulizia automatica, Eureka FC9 ha una procedura di pulizia che vi evita i fastidi del mocio o di uno strofinaccio. Non dovrete risciacquare tutto fino alla completa pulizia, basta riporre la lavapavimenti sulla base di ricarica e usare un piede. Una volta terminata la pulizia infatti dovrete riempire il serbatoio dell’acqua pulita, svuotare quello dell’acqua sporca e riporre FC9 sulla sua base.

Oltre a ricaricare la base dispone di una vaschetta in plastica che oltre a impedire di bagnare il pavimento permette di pulire il rullo. Premendo il pedale davanti alla base di ricarica viene avviata la procedura automatica che in un paio di minuti pulisce il rullo e i condotti di aspirazione interni, così da avere la macchina sempre pronta all’uso, senza trovarla sporca.

Ineccepibile la qualità di pulizia, su tre diversi tipo di pavimento, incluso il legno. La quantità di acqua rilasciata non è mai eccessiva e l’aspirazione asciuga rapidamente anche un materiale più delicato come il legno, senza lasciare tracce. I risultati migliori si vedono ovviamente in cucina e in sala da pranzo, dove è più facile sporcare il pavimento.

In cucina, in particolare, non ho avuto difficoltà con alcun tipo di sporco, anche quello lasciato appositamente seccare per testare la qualità della pulizia. La modalità automatica regola la potenza di aspirazione in base allo sporco incontrato e basta insistere per qualche secondo per vedere sparire qualsiasi traccia di sporco.

La funzione di pulizia con acqua elettrolitica si avvia con l’apposito pulsante, collocato nella parte superiore dell’impugnatura, in una posizione comoda. L’ergonomia è decisamente elevata, grazie a una impugnatura sagomata in maniera sapiente, a un peso non eccessivo e soprattutto in virtù del fatto che la spazzola motorizzata “trascina” il dispositivo, che risulta quindi molto leggero da spostare, senza affaticare chi lo sta utilizzando.

Decisamente buona l’autonomia, che nel corso dei miei test si è attestata sui 40 minuti, leggermente meglio di quanto promesso dal produttore. Sono riuscito a pulire in maniera molto accurata due stanze per una superficie di circa 50 metri quadri, ma con una singola carica ho pulito un intero appartamento grande circa il doppio in maniera più veloce.

Ci vogliono circa quattro ore per completare la ricarica della batteria, ma se utilizzate Eureka FC9 ogni giorno, senza quindi lasciare che si accumuli troppo sporco, la batteria basterà per coprire ben più di 100 metri quadri di superficie. Nella confezione di vendita è presente anche un flacone di detergente, che potete successivamente acquistare online, molto concentrato, che dura davvero tantissimo. Le istruzioni indicano di utilizzare due tappi di detergente, ma anche con uno solo la pulizia è ineccepibile, soprattutto se azionate la funzione di disinfezione.

In conclusione

Da grande appassionato di tecnologia non posso che essere soddisfatto di Eureka FC9, che si è dimostrata al di sopra di altri dispositivi simili da me provasti. Elevata forza aspirante, pulizia ineccepibile e la funzione di sterilizzazione che aggiunge quella tranquillità ricercata da chi ha bambini, grandi o piccoli, in casa.

Sono rimasto soddisfatto dall’autonomia e dalla leggerezza della lavapavimenti, oltre che dalla sua flessibilità che mi ha permesso di raggiungere punti che finora raggiungevo solo con un classico mocio. Non posso dunque che consigliarvi l’acquisto di Eureka FC9, ancora più interessante grazie alla promozione del Single’s Day che vi abbiamo riportato qui sopra.