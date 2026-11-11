Dopo Whoop, che ha reso popolare l’idea di una fascia senza schermo, il mercato si è riempito di alternative: Fitbit Air, Polar Loop, Amazfit Helio Strap e, da qualche mese, anche una proposta europea che gioca soprattutto sul prezzo. Si chiama DuckDik Sense, è firmata dalla startup spagnola Duckdik e costa 89 euro, con un’autonomia dichiarata fino a 45 giorni, un coach basato sull’intelligenza artificiale in italiano e nessun canone mensile. È una band che non mostra niente al polso: registra battito, variabilità cardiaca, ossigenazione, sonno e movimento, e lascia all’app il compito di spiegare cosa significano quei numeri. L’abbiamo indossata per più di un mese, per raccogliere informazioni molto dettagliate e per scoprire quanta autonomia offre davvero.

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Design, comfort e cinturino, leggera e quasi invisibile

Senza schermo, la DuckDik Sense si riduce a un piccolo modulo tenuto al polso da un cinturino in tessuto, a taglia unica e regolabile. Noi abbiamo usato il modello normale nero, ed è decisamente leggero e comodo, anche grazie a un ottimo cinturino. È disponibile in due colori, nero e rosa, ed è certificata IP68, quindi regge doccia, pioggia e nuoto. Il fatto che non ci sia un display che si accende è, per chi dorme con una band al polso, il vantaggio più evidente.

Il cinturino può essere sostituito, visto che gli attacchi sono quelli standard, e questo permette di cambiarlo per lo sport o per l’estate, o di trovarne di diversi sul mercato. Nella confezione ci sono la band con il cinturino già montato, il cavo di ricarica magnetico e una guida rapida, senza alimentatore. Abbiamo provato la band anche con una fascia al braccio, e abbiamo constatato che le misurazioni mantengono lo stesso livello di affidabilità: un’opzione utile per chi non vuole o non può portare la band al polso.

App, coach IA e abbonamento, tutto incluso e ben fatto

Il cuore del prodotto è l’app, gratuita e disponibile su Android, dove si chiama DuckDik Sense e dove l’abbiamo usata, e su iPhone, dove si chiama DuckDik Health. È molto ben fatta, e ci è piaciuta molto: dopo il periodo iniziale di apprendimento, di circa 14 giorni, in cui la band impara le abitudini dell’utente, fornisce dati precisi e utili, soprattutto sul sonno. Invece di grafici senza contesto, ogni valore è accompagnato da una frase che lo interpreta, e arrivano gli indici di Energia e di Recupero al risveglio, il punteggio del sonno e un carico di allenamento che confronta l’ultima settimana con le quattro precedenti.

Il coach con intelligenza artificiale prepara piani personalizzati e risponde in italiano. Non raggiunge la complessità di app più specifiche, ma è comunque buono per un principiante o per chi sta cercando di rimettersi in forma, e a differenza di Fitbit Air, che chiede un abbonamento per il coach dopo il periodo di prova, qui è incluso senza costi aggiuntivi, insieme a tutte le altre funzioni: DuckDik dichiara che app, coach e analisi restano gratuiti per sempre. L’app si sincronizza con Apple Salute e con Health Connect di Google, e consente di esportare lo storico dei dati e di cancellare l’account in qualsiasi momento. Il produttore dichiara inoltre che account e riepiloghi giornalieri si trovano su server europei, nel rispetto del GDPR, mentre i segnali grezzi restano sul telefono.

Sotto la scocca c’è un sensore ottico PPG, che misura continuamente frequenza cardiaca, variabilità (HRV) e saturazione dell’ossigeno, e un accelerometro a tre assi, che registra i movimenti. Da questi segnali l’app ricava le fasi del sonno, il recupero, l’energia, lo stress, i passi e oltre 170 tipi di attività, e una memoria interna conserva fino a sette giorni di dati nel caso il telefono non sia vicino.

I dati sono allineati con quelli di altri prodotti simili, tranne che per i passi, e le informazioni sul sonno sono quelle che ci sono sembrate più precise e utili. Il conteggio dei passi, invece, tende a sottostimare quello reale, di circa il 15%: un limite tipico dei dispositivi che si basano sul movimento del polso, ma che qui è abbastanza marcato da meritare una nota, soprattutto per chi considera i passi giornalieri il dato principale.

Conviene ricordare che tutti i dati raccolti non hanno valenza medica ma solamente informativa: per qualsiasi problema è sempre meglio rivolgersi a un medico per avere informazioni corrette. Il produttore stesso lo precisa, presentando il prodotto come un dispositivo per il benessere e non come un dispositivo medico, e dichiara apertamente che la band non misura temperatura corporea, pressione, ECG né apnee notturne.

Autonomia e ricarica, circa 25 giorni tra una ricarica e l’altra

Il punto di forza dichiarato è la batteria: fino a 45 giorni con un uso tipico, che scendono a 25-30 giorni con un allenamento intenso quotidiano. Nella nostra prova, con un uso non troppo impegnativo, siamo arrivati a circa 25 giorni tra una ricarica e l’altra: un valore inferiore a quanto specificato dal produttore, ma comunque un ottimo risultato, che significa mettere la band in carica meno di una volta al mese. La ricarica avviene con un cavo magnetico e richiede circa due ore secondo il produttore.

Il vantaggio concreto, più che la cifra in sé, è la continuità dei dati: una band che si ricarica una volta ogni poche settimane non lascia buchi nelle notti registrate, e il monitoraggio del sonno è proprio il punto in cui questo conta di più.

Il GPS è presente solo nella versione Pro, e questo non è un difetto, anzi: l’assenza di un ricevitore integrato è proprio ciò che permette alla versione base di avere una buona autonomia. Per le sessioni con percorso la band si appoggia a quello dello smartphone, mentre la Pro, a 129 euro, ha il GPS integrato e funzioni dedicate al ciclo e alla menopausa, ma un’autonomia dichiarata di circa 7 giorni.

Senza display non si leggono ritmo, distanza o zona cardiaca durante lo sforzo, e per questo la DuckDik Sense si rivolge a chi vuole tenere sotto controllo sonno, recupero e carico di allenamento con un oggetto che si dimentica al polso, e che magari può affiancare un orologio tradizionale: senza schermo, la band può stare sull’altro polso senza dare l’effetto del doppio gadget.

Come si colloca rispetto alla concorrenza

Il confronto più naturale è con Whoop, che ha lanciato il formato ma lo vincola a un abbonamento annuale: dopo un anno si è già speso più di quanto costa una DuckDik Sense. Polar Loop e Amazfit Helio Strap sono le alternative più vicine per filosofia, entrambe senza schermo e senza canone, con un’autonomia dichiarata di 8 e di circa 10 giorni, a prezzi più alti o simili. Fitbit Air ha un prezzo paragonabile ma il coach di Google è a pagamento dopo la prova. Rispetto alle band con display di Xiaomi e Huawei, che secondo il produttore costano 25-35 euro in meno, la DuckDik Sense rinuncia a schermo e notifiche in cambio di molta più autonomia e di un’interpretazione dei dati più ricca.

Ottimo il servizio di supporto, abbiamo segnalato alcune incongruenze nell’applicazione e il brand è prontamente intervenuto per migliorare alcuni dettagli che potrebbero sembrare insignificanti, come ad esempio una errata visualizzazione dell’autonomia residua o lo storico delle misurazioni di sonno e frequenza cardiaca.

Considerazioni finali

DuckDik Sense è una band che mantiene gran parte di ciò che promette. L’app è ben fatta, i dati sul sonno sono precisi e utili, l’autonomia di circa 25 giorni è ottima anche se inferiore ai 45 dichiarati, il comfort è molto buono e non c’è alcun abbonamento. Il limite più evidente è il conteggio dei passi, che sottostima del 15% circa, e il coach, pur utile a un principiante, non ha la profondità delle app specializzate.

Il prodotto è adatto a chi vuole seguire sonno e recupero senza uno schermo al polso, a chi non vuole pagare un canone e a chi ha già un orologio tradizionale a cui è affezionato. Chi corre e vuole il GPS al polso, o considera i passi il dato principale, dovrà guardare altrove, magari alla versione Pro. Come sempre, i dati raccolti hanno solo valore informativo e non sostituiscono in nessun caso il parere di un medico.

Pro: Autonomia di circa 25 giorni tra una ricarica e l'altra



App ben fatta, con dati precisi e utili dopo il periodo di apprendimento



Dati sul sonno molto affidabili Contro: Conteggio dei passi poco preciso, con sottostima di circa il 15%

Voto finale: 8,5

Prezzo e disponibilità

DuckDik Sense costa 89 euro, con spedizione gratuita nell’Unione Europea sullo store ufficiale, 30 giorni per il reso gratuito e 2 anni di garanzia, senza abbonamento. È disponibile anche su Amazon.