Un nuovo brevetto di Sony pubblicato pochi giorni fa lascia spazio alla possibilità che la gamma Playstation 5 includerà una sorta di “PS5 Pro”, inoltre, in un post nel suo blog Sony ha chiarito come funzioneranno gli accessori su PS5.

PS5 Pro con doppia CPU?

Il brevetto depositato da Sony non si riferisce in modo esplicito a una “PS5 Pro”, ma apre nuovi possibili scenari che potrebbero portare a molteplici versioni della console, incluso un modello con doppia CPU.

Le due GPU si dividerebbero l’onere del rendering video, tuttavia l’aggiunta di una seconda GPU comporterebbe varie conseguenze, tra le quali l’aumento della produzione di calore della Playstation 5.

Un’analisi del brevetto effettuata da Tweaktown suggerisce anche un possibile dongle PS5 per TV dedicato unicamente al gioco via cloud simile a Google Stadia e Chromecast Ultra.

Accessori PS4 e controller di terze parti ufficiali su PS5

In un post nel suo blog Sony ha chiarito come funzioneranno gli accessori PS5 e PS4 con la sua prossima console per videogiochi. L’attuale DualShock 4 funzionerà con i giochi PS4 che sono retrocompatibili su PS5, ma non potrà essere utilizzato con i videogiochi di nuova generazione, in quanto sfrutteranno le nuove tecnologie e funzionalità offerte dal controller DualSense, come i grilletti adattivi e il feedback aptico.

Sony ha anche confermato che i controller PS4 di terze parti ufficiali e i controller speciali come volanti e cloche dovrebbero funzionare su PS5 e software PS4 retrocompatibile, con la raccomandazione di verificare che il produttore fornisca la compatibilità sia per PS5 che per il gioco.

Sony ha infine ribadito che l’headset Playstation VR e i suoi vari accessori e controller tra cui Playstation Camera, Move e Aim Gun funzioneranno con PS5, anche se la videocamera richiederà un adattatore speciale che Sony ha promesso renderà disponibile gratuitamente per i possessori della console next-gen.

Anche le cuffie che utilizzano la porta USB o il jack audio su PS4 dovrebbero funzionare bene su Playstation 5, anche se Sony ha sottolineato che la sua app per cuffie con marchio PlayStation 4 non funzionerà con PS5.

