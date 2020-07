Sony ha rivelato quali sono i giochi PS4 che gli abbonati al servizio Playstation Plus potranno scaricare gratis il prossimo mese di agosto. Dal 4 agosto i possessori di una Playstation 4 abbonati a Playstation Plus potranno scaricare lo spassoso party game multigiocatore Fall Guys: Ultimate Knockout, mentre da oggi è possibile effettuare il download della versione rimasterizzata del sempreverde Call of Duty Modern Warfare 2.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Fall Guys: Ultimate Knockout propone una serie di brutali sfide cooperative o tutti contro tutti dove solo la squadra vincente passa al turno successivo usando la fisica a proprio vantaggio per superare ostacoli sempre più esilaranti e con la possibilità di personalizzare il proprio avatar nei modi più bizzarri. Fall Guys: Ultimate Knockout sarà disponibile per il download da martedì 4 agosto a lunedì 31 agosto.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered permette agli abbonati a Playstation Plus di rivivere l’incredibile campagna per giocatore singolo del titolo campione d’incassi del 2009 in una veste completamente rinnovata con una grafica potenziata.

La campagna per giocatore singolo è stata completamente rimasterizzata con texture migliorate, animazioni, rendering basato sulla fisica, illuminazione HDR e molto altro. Il war game rispolvera missioni classiche come Cliffhanger, Il Gulag e Whiskey Hotel in compagnia di Soap, Price, Ghost e al resto della Task Force 141, tuttavia il bundle Underwater Demo Team Classic Ghost non è incluso.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered è disponibile per il download da oggi a lunedì 31 agosto.

Weekend multigiocatore gratuito

Un altro weekend multigiocatore online gratuito sarà disponibile su PS4 da sabato 8 agosto alle ore 00:01 a domenica 9 agosto alle 23:59 ora locale, inoltre, per un periodo di tempo limitato sarà possibile scaricare gratuitamente dal PS Store un tema per PS4 gratuito in occasione del decimo anniversario di Playstation Plus.

Ultima occasione per ottenere i giochi PS Plus di luglio

C’è ancora tempo per scaricare i giochi Playstation Plus di luglio: NBA2K20 e Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration saranno disponibili per il download gratuito fino a lunedì 3 agosto.

