Microsoft ha rivelato l’ora esatta in cui si potranno preordinare le console Xbox Series X o Series S il 22 settembre in Italia e in molti paesi del mondo, per evitare i problemi incontrati da Sony con i preordini di PS5.

Negli Stati Uniti i preordini inizieranno alle 11:00 ET / 8:00 PT del 22 settembre presso Amazon, Target, Walmart, Best Buy, Costco, Sam’s Club, Gamestop, Newegg e Army and Airforce Exchange Service, mentre in Canada inizieranno sempre alle 11:00 ET / 8:00 PT del 22 settembre presso Microsoft Store, Amazon, Walmart, Best Buy, EB Games, The Source e “altri rivenditori partecipanti”.

Nel Regno Unito i preordini inizieranno alle 8:00 BST su Microsoft Store, GAME, Amazon, Dixons, Currys PC World, Argos, John Lewis, Smyths Toys e “altri rivenditori partecipanti”.

In Australia inizieranno alle 8:00 AEST su Microsoft Store, JB Hifi, EB Games, Telstra, Harvey Norman e “altri rivenditori partecipanti”, mentre in Nuova Zelanda i preordini inizieranno alle 8:00 NZST su Microsoft Store, JB HiFi, EB Games, Spark e “altri rivenditori partecipanti”.

I preordini di Xbox Series X in Italia inizieranno alle 09:00 del 22 settembre

In Europa, Medio Oriente e Africa sarà possibile preordinare le console next-gen di Microsoft a partire dalle 9:00 CEST (ore 9:00 italiane) su Microsoft Store, Amazon, MediaMarkt, GameStop, FNAC, Elkjøp / Elgiganten e altri rivenditori partecipanti.

Microsoft sottolinea che le forniture sono limitate e non è chiaro quante console saranno disponibili nella fase iniziale di preordine. Xbox Series X e Xbox Series S costano rispettivamente 499 euro e 299 euro in Italia.

Leggi anche: PS5, Xbox Series X/S: ecco un confronto per scegliere la console next-gen