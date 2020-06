Mentre i giocatori amanti dell’universo Pokémon sono in trepidante attesa dell’arrivo delle megaevoluzioni su Pokémon GO, quest’oggi ci sono importanti novità circa l’arrivo di un nuovo titolo che siamo certi terrà incollati milioni di giocatori al display dei propri dispositivi.

5 vs 5 con supporto al crossplay

Pokémon Unite è il nuovo titolo sviluppato da TiMi Studios di Tencent, lo stesso responsabile di importanti titoli come Honor of Kings e Call of Duty: Mobile. Sebbene le informazioni su Pokémon Unite non sia poi così tante, sappiamo che il titolo avrà una forte componente MOBA molto simile a DOTA 2 o League of Legends in cui due team team si affronteranno in una mappa caratterizzata anche dalla presenza di obiettivi da conquistare.

Questi, proprio su altri titoli piuttosto famosi, permetteranno ai giocatori di far evolvere in game i propri Pokémon, massimizzando così le abilità ed eventualmente acquisendo un vantaggio tattico rispetto a quelli controllati dal team avversario. Pokémon Unite supporterà sia dispositivi mobile (Android e iOS) che Nintendo Switch, mentre il supporto al crossplay permetterà ai giocatori di entrare in lobby con player da console o da mobile.

Pokémon Unite è un titolo free to start con supporto a partite 5 vs 5, ma purtroppo Pokémon Company non ha rilasciato una data ufficiale di lancio.