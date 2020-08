Se siete dei fan fedeli di Pokémon Go, il titolo che ha raccolto quasi quattro miliardi di dollari nei suoi quattro anni di vita, non potrete che gioire alla notizia che vi riportiamo oggi. Nel corso di questa settimana, anche se Niantic non è stata chiara al riguardo, inizierà il roll out di una nuova funzione, molto attesa dai giocatori e dai fan dei Pokémon.

Il titolo per dispositivi mobili si arricchisce infatti delle Megaevoluzioni, che al momento riguardano solamente cinque Pokémon, anche se inizialmente dovrebbero essere solamente quattro i mostri soggetti a megaevoluzione.

Quali Pokémon si possono megaevolvere

I primi Pokémon che potranno megaevolversi sono Venusaur, Charizard, per il quale sarà possibile ottenere la trasformazione in Mega Charizard X o Mega Charizard Y, Blastoise e Beedrill. Andando a scavare nel codice è stato possibile scoprire anche il nome del quindi Pokémon che potrà effettuare una megaevoluzione: si tratta di Pidgeot.

Qui sopra vedete anche le immagini dei Pokémon megaevoluti, ottenute da PokéMiners, che permetteranno di acquisire anche nuove medaglie. Mega Evolution Guru viene rilasciata in base al numero di specie che sono state fatte megaevolvere, mentre Successor conta il totale di megaevoluzioni effettuate.

Come funziona la megaevoluzione di Pokémon Go

Ma come è possibile portare uno dei cinque Pokémon alla megaevoluzione? Con il prossimo aggiornamento, in arrivo entro la fine di questa settimana, arriveranno i Mega Raid, nei quali sarà presente un indicatore che si riempirà combattendo mostri specifici. In questo modo sarà possibile accumulare la Mega Energia, indispensabile per scatenare la megaevoluzione e ottenere un Pokémon ancora più potente.

Ogni allenatore potrà megaevolvere un solo Pokémon alla volta e l’effetto durerà finché ci sarà Mega Energia a disposizione. Una volta terminata il Pokémon subirà una trasformazione inversa e tornerà alla sua forma originale.

Nel corso del mese di settembre Niantic organizzerà una serie di eventi speciali, focalizzati ovviamente sulla Megaevoluzione e sui nuovi Pokémon ottenibili. Se volete aggiornare Pokémon Go o reinstallarlo in occasione di questo importante aggiornamento potete utilizzare il badge sottostante per la versione Android o il link successivo per l’installazione su iOS.