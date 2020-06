Per combattere l’isolamento sociale imposto dalle restrizioni messe in atto per contenere la pandemia da COVID-19, il lettore multimediale e servizio di streaming Plex sta lanciando una nuova funzionalità che permette agli utenti di guardare i contenuti della piattaforma insieme ad altre persone anche se non sono al loro fianco.

La nuova funzionalità di Plex si chiama Watch Together e consente agli utenti di visionare film e spettacoli contemporaneamente. E’ attiva con tutti i contenuti Plex gratuiti on-demand e con i titoli delle biblioteche multimediali personali.

Plex ha in programma varie funzioni extra per Watch Together, ma in queste prime fasi la funzionalità offre semplicemente la possibilità di guardare un film sincronizzato con gli amici dove tutti gli utenti del gruppo possono avviare, mettere in pausa o navigare all’interno del contenuto.

E’ possibile visionare insieme i contenuti su dispositivi Android (incluso Android TV), iOS e Apple TV, tuttavia non sono al momento presenti opzioni di comunicazione, anche se questa feature è attualmente in lavorazione.

Trattandosi di una funzione ad accesso anticipato, Watch Together è attualmente gratuita per tutti gli utenti di Plex, ma potrebbe diventare una funzionalità esclusiva di Plex Pass una volta che sarà implementata completamente. A dicembre 2019 Plex ha lanciato il suo servizio di streaming gratuito con film, serie TV e altro.

