Plex è noto più come piattaforma di streaming multimediale che come concorrente di servizi come Netflix, Disney+, Infinity, Rakuten e altri, ma ora il servizio sta portando più di 80 canali sui suoi dispositivi, non solo negli Stati Uniti ma anche in tutti gli oltre 220 paesi in cui è disponibile.

A dicembre 2019 Plex ha lanciato il suo servizio di streaming gratuito con film, serie TV e altro, ma ora sta espandendo le sue offerte con contenuti on-demand gratuiti come film e oltre 80 canali di TV in diretta che includono notizie, sport, TV classica, spettacoli comici e per bambini, intrattenimento e altro.

Plex offre oltre 80 canali TV gratis in oltre 220 paesi

Vista la natura gratuita dell’offerta, non ci saranno canali o programmi particolarmente popolari, ma piuttosto network come Reuters, Bob Ross Channel, Cooking Panda, IGN TV, Family AFV, Deal or No Deal, Made In Hollywood, oltre a canali tematici come Law & Crime Trial Network, Retro Crush, Game Show Central, ecc.

Tutti questi canali sono visionabili su Plex in una nuova sezione denominata Live TV on Plex che presenterà il tipico mosaico dei canali, tuttavia i programmi TV in diretta gratuiti sono disponibili solo per la visione e non per la registrazione o il salvataggio.

Plex afferma di essere in grado di offrire gratuitamente questi canali live attraverso la pubblicità programmatica, proprio come con i film on-demand e la libreria TV.

