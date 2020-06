OPPO Watch, il primo smartwatch di questo produttore, è stato lanciato lo scorso marzo e subito si è fatto notare per un design non troppo originale (la somiglianza con Apple Watch è piuttosto pronunciata).

Ora, a distanza di tre mesi dal suo lancio, OPPO Watch riceve un importante aggiornamento di sistema con il quale vengono introdotte alcune interessanti novità, a partire dalla possibilità di rispondere direttamente dall’orologio ai messaggi ricevuti su WeChat (è richiesto uno smartphone con almeno Android 6.0 e Android Auto).

Le novità dell’aggiornamento A.38 per OPPO Watch

La nuova versione software dello smartwatch di OPPO è la A.38 e richiede la versione 2.6.2 (o superiore) dell’app companion OPPO Health per il supporto delle nuove feature, tra le quali vi sono anche le schede per gli accessi di controllo e più carte d’imbarco per i servizi di trasporto locale in Cina, 10 nuove watch faces e funzionalità di tracciamento automatico delle attività fitness.

Inoltre il produttore ha promesso di pubblicare 10 nuove utili applicazioni nello store entro la fine di giugno. L’aggiornamento è al momento disponibile per i modelli commercializzati in Cina.

Vai a: migliori smartwatch con e senza Wear OS