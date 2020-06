Torniamo a parlare di Euronics, una delle più note catene nazionali di elettronica di consumo, per illustrarvi due nuovi volantini di offerte attivi in questo momento, nella fattispecie nei punti vendita delle piattaforme Nova e Bruno.

Questi due volantini targati Euronics si aggiungono, quindi, a quello estremamente corposo che vi avevamo presentato nella giornata di ieri.

Offerte del volantino “Tempo di Sconti” di Euronics (Nova)

Partiamo dal volantino “Tempo di sconti“, attivo nei negozi Euronics del gruppo Nova e valido da ieri, 4 giugno 2020, fino al 17 giugno prossimo.

Anche in questo caso si tratta di un volantino molto corposo e al suo interno trovano posto anche numerosi smartphone, come ad esempio Samsung Galaxy A20e a 129 euro, ma anche la nuova serie Redmi Note 9 al gran completo, con Redmi Note 9S a 219 euro, Redmi Note 9 Pro a 299 euro e Redmi Note 9 a 229 euro. Senza dimenticare Apple iPhone XR a 699 euro, iPhone 11 a 799 euro e la serie P40 di Huawei (Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Lite 5G) con regali annessi e OPPO con A52, A72 e Find X2 Lite.

Si segnala, inoltre, una sezione dedicata ai veicoli elettrici, con monopattini e biciclette.

Il volantino completo è consultabile al seguente link:

Volantino “Tempo di sconti” Euronics Nova

Offerte del volantino “Sfrecciano gli Sconti” di Euronics (Bruno)

Il volantino “Sfrecciano gli Sconti” – attivo da oggi al 17 giugno presso gli Euronics del gruppo Bruno –, come si evince dal nome, pur comprendendo una vasta selezione di prodotti di varie categorie, come smartphone, smart TV, computer fissi e portatili, punta molto sulla selezione di veicoli elettrici, compatibili ovviamente con l’ormai famoso “buono mobilità“.

In particolare, troviamo Ducati Pro-I Plus a 329,99 euro, Xiaomi MI-1633 a 399,99 euro, Nilox DOC Twelve a 599,99 euro e biciclette come la Nilox City Bike 26” J5 a 799,99 euro.

Per tutti gli altri prodotti, potete consultare il volantino qui sotto.

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto!