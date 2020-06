Dopo aver presentato le proposte dello “Speciale Telefonia“, Euronics lancia un corposo volantino dedicato ai punti vendita del gruppo La Via Lattea, concentrati in alcune regioni del Sud Italia: scopriamo gli sconti più interessanti di “Finanziaria Relax!”.

Le offerte del volantino Euronics “Finanziaria Relax!”

Il volantino “Finanziaria Relax!” di Euronics è valido nei negozi del gruppo La Via Lattea dal 4 al 17 giugno 2020 ed è composto da ben 54 pagine (alcune offerte potrebbero essere disponibili anche altrove). L’iniziativa prevede la possibilità di acquistare i prodotti a rate, iniziando a pagare a settembre a tasso zero (da 399 a 5000 euro), e incorpora le offerte dello “Speciale Telefonia”, per il quale vi rimandiamo all’articolo linkato qui sopra.

Ecco alcune delle offerte più interessanti del nuovo volantino Euronics, suddivise per categoria.

Offerte TV e audio video Euronics

Samsung TV 4K Q90R 55″ a 1299 euro;

Samsung TV 4K Q60R 65″ a 799 euro;

Samsung TV 4K RU8000 55″ a 499 euro;

LG TV 4K 65″ 65UM7050PLC a 649 euro;

Philips TV HD 32″ 32PHS4503/12 a 179 euro;

soundbar Sony HTSF200 a 139 euro;

soundbar LG SJ3 2.1 a 119,99 euro.

Offerte PC, notebook e tablet Euronics (solo fino al 7 giugno)

notebook Acer A315-55G-76Z5 a 899 euro;

notebook Acer A315-42-R22P a 649 euro;

notebook HP 15-DW1020NL a 799 euro;

All in one HP 24-F0088NL a 749 euro;

notebook Huawei MateBook D14 a 659 euro;

notebook ASUS F509MA-BR137T a 349 euro;

tablet Huawei MediaPad M5 Lite 10 4G a 279 euro;

tablet Huawei MediaPad T5 10 da 219 euro.

Offerte console e videogiochi Euronics

PlayStation 4 Pro + gioco a scelta (Nioh 2, Days Gone o Death Stranding) a 399,99 euro;

PlayStation 4 Slim 500 GB + gioco a scelta (Nioh 2, Days Gone o Death Stranding) a 299,99 euro;

FIFA 20 o Mortal Kombat 11 a 19,99 euro;

Destiny 2, Kingdom Hearts 2 o Shadow of the Tomb Raider a 9,99 euro.

Offerte fotocamere e videocamere Euronics

fotocamera Canon EOS 2000D + EF-S 18-55 mm IS II Battery Kit a 399,99 euro;

Go Pro Hero 8 Black a 329 euro;

fotocamera Nikon Coolpix W150 + zainetto a 159,99 euro.

La promozione Euronics “Finanziaria Relax!” è anche ricchissima di offerte sugli elettrodomestici. Per queste e tutte le altre non menzionate potete sfogliare il volantino completo a questo link. Fate attenzione perché non tutte le sezioni del volantino hanno la stessa scadenza.

