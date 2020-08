Unieuro – una delle più note catene italiane di elettronica di consumo – torna a farsi sentire con le offerte del nuovo Sottocosto online, che saranno valide fino al prossimo 14 agosto, naturalmente soltanto sullo store online della nota catena.

Nel mese più caldo dell’anno i principali rivenditori italiani di elettronica di consumo continuano a darsi battaglia a colpi di offerte online: alle proposte dei vari ePrice, Euronics e Trony, passate in rassegna nei giorni scorsi, risponde adesso Unieuro, che tra l’altro ha ancora attivo il Fuoritutto (fino al 16 agosto).

Offerte “Sottocosto online” di Unieuro (fino al 14 agosto)

Come al solito, abbiamo provveduto a suddividere i prodotti in offerta in base alla categoria di appartenenza, così da rendervene più comoda la consultazione.

Tablet in offerta da Unieuro

Computer e accessori in offerta da Unieuro

Gaming in offerta da Unieuro

Queste e tutte le altre offerte del Sottocosto online di Unieuro, come ad esempio il robot aspirapolvere iRobot Roomba 980 a 449 euro, sono disponibili al link seguente:

Offerte Sottocosto online Unieuro (fino al 14 agosto)

