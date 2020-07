Anche questa settimana Amazon non ferma la sua “corsa” e propone tante offerte interessanti sui prodotti tech. Tra queste possiamo trovare occasioni per un nuovo smartphone Android, nuove cuffie, nuovi wearable, o anche per portarci a casa prodotti per la smart home (come videocamere e dispositivi Amazon Echo), proiettori e non solo. Andiamo a scoprire le proposte di Amazon per oggi, 29 luglio 2020.

Le offerte Amazon di oggi, 29 luglio 2020

Le offerte Amazon di oggi, 29 luglio 2020, spaziano tra diverse categorie, come anticipato. Alcune di essere sono valide solo per un numero limitato di pezzi oppure per un preciso intervallo di tempo (fate attenzione al countdown su Amazon): il nostro consiglio è quello di non tentennare troppo nel caso riusciate a scovare una promozione di vostro interesse.

Bando alle ciance però, ecco le offerte Amazon più interessanti per la giornata di oggi.

Offerte smartphone, wearable e accessori Amazon

Offerte smart home Amazon

Offerte Amazon Echo

Altre offerte Amazon

Queste erano dunque alcune delle offerte più interessanti che potete trovare oggi su Amazon per quanto riguarda i prodotti tech. Se non siete soddisfatti potete spulciare il resto del catalogo a questo indirizzo e seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech, che propone decine di sconti ogni giorno.

Potrebbe interessarti: recensione Xiaomi Mi 10 Lite