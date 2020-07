L’applicazione NOW TV è da oggi disponibile anche sugli Android TV Sony BRAVIA, allargandosi in questo modo a diversi altri modelli di smart TV. L’app consente di fruire più comodamente dei contenuti del servizio di streaming di Sky, senza passare da altri dispositivi come smartphone, tablet o box Android.

L’app NOW TV è disponibile su Android TV Sony BRAVIA

NOW TV è già compatibile con diverse smart TV Samsung (modelli 2015 e oltre) e LG (da WebOs 1.4.0 in poi), con dispositivi Chromecast, box TV, console (PS4 e Xbox One), PC e naturalmente con smartphone e tablet dotati di sistema operativo Android e iOS (rispettivamente da Android 4.4 Kitkat e da iOS 9.0). Da oggi l’app è disponibile anche sui modelli di smart TV Sony BRAVIA con Android 8.0 Oreo e Android 9 Pie, tutti rilasciati sul mercato dal 2016 al 2020.

L’icona dell’app dovrebbe apparire automaticamente sulla home del sistema operativo (o nella lista delle app), e selezionandola dovreste riuscire a installarla in pochi istanti. Una volta eseguito il login sarete in grado di accedere ai canali in diretta del servizio di streaming (anche sportivi) e a tutti i contenuti on demand tra film, serie TV e documentari (ovviamente in base al vostro abbonamento).

NOW TV su Android TV Sony BRAVIA: i modelli compatibili

Ecco la lista completa dei modelli di Android TV Sony BRAVIA compatibili con l’app NOW TV. Come anticipato si tratta di smart TV delle gamme 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (e via a seguire):

2020 : Sony A8 / A9 / XH80 / XH81 / XH85 / XH90 / XH92 / XH95 / ZH8

: Sony A8 / A9 / XH80 / XH81 / XH85 / XH90 / XH92 / XH95 / ZH8 2019 : Sony AG8 / AG9 / XG80 / XG83 / XG85 / XG90 / XG95 / ZG9

: Sony AG8 / AG9 / XG80 / XG83 / XG85 / XG90 / XG95 / ZG9 2018 : Sony AF8 / AF9 / XF75 / XF80 / XF83 / XF85 / XF90 / ZF9

: Sony AF8 / AF9 / XF75 / XF80 / XF83 / XF85 / XF90 / ZF9 2017 : Sony A1 / XE80 / XE85 / XE90 / XE93 / XE94

: Sony A1 / XE80 / XE85 / XE90 / XE93 / XE94 2016: Sony SD80 / XD70 / XD75 / XD80 / XD83 / ZD9

Per consultare l’elenco completo di dispositivi compatibili con NOW TV potete seguire questo link. Siete contenti dell’aggiunta degli Android TV Sony BRAVIA?

