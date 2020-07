Dropbox sta rilasciando alcune nuove funzionalità nella versione stabile dell’app mobile, come la modalità scura e lo scanner mobile con l’app standalone Dropbox Scan, inoltre Dropbox sta introducendo la possibilità di inviare facilmente e in modo sicuro file di grandi dimensioni con Dropbox Transfer.

Novità nell’app Dropbox per Android e iOS

Dropbox Scan, finora presente solo su desktop, ora è disponibile anche su iOS nei mercati in lingua inglese e consente di eseguire le stesse operazioni possibili con lo scanner per documenti dell’app Dropbox, ovvero scansionare documenti di testo e immagini in PDF e archiviarli sullo smartphone o sul cloud, tuttavia non ci sono informazioni in merito a se o quando Dropbox Scan arriverà anche su Android.

La modalità scura in Dropbox vista lo scorso giugno, al momento disponibile solo per gli utenti iOS, richiederà un paio di mesi per il rolluot completo su Android, mentre Dropbox Passwords, il servizio di gestione delle password per gli abbonati Plus e Professional, sarà disponibile per il download il prossimo mese assieme alla nuova funzionalità Dropbox Vault, che consente agli utenti Plus di proteggere con password i file archiviati nel cloud.

Alla fine di quest’anno Dropbox inizierà a offrire anche un servizio di trasferimento di file che consente agli utenti di inviare facilmente e in modo sicuro singoli file di grandi dimensioni a chiunque: fino a 100 MB gratuitamente e fino a 100 GB con i piani a pagamento, con la facoltà di trasferire file a breve scadenza senza doverli archiviare sul proprio account.

