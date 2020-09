Acer ha annunciato oggi i nuovi notebook equipaggiati con processori mobile Intel Core di undicesima generazione. La lineup comprende Acer Swift 3 e Acer Swift 5 che sarà tra i primi ad avere la certificazione per la piattaforma Evo di Intel.

Notebook Acer Swift 5

Acer Swift 5 avrà uno chassis in magnesio-litio e magnesio-alluminio con una cerniera che solleva la tastiera per fornire un angolo ergonomico per la scrittura e supporterà CPU fino a Intel Core i7 di undicesima generazione con grafica Iris Xe. Il display sarà rivestito in vetro antimicrobico Corning Gorilla, mentre sarà opzionale il trattamento antimicrobico su touchpad, tastiera e altre superfici.

Notebook Acer Swift 3

Oggi sono state presentate anche due nuove versioni di Acer Swift 3. Il modello SF313-53 è dotato di uno schermo 2K da 13,5” con un rapporto di aspetto 3:2, mentre l’SF314-59 offre un display FHD da 14”.

Tra le caratteristiche comuni ai notebook troviamo la GPU Iris Xe Graphics, la connessione Thunderbolt 4 e il Wi-Fi 6, tuttavia altre specifiche devono ancora essere rivelate.

Acer Swift 5 (SF514-55) Acer Swift 3 (SF313-53) Acer Swift (SF314-59) CPU 11th Gen Intel Core i5 o Core i7 11th Gen Intel Core i5 o Core i7 11th Gen Intel Core i5 o Core i7 GPU Intel Iris Xe Intel Iris Xe Intel Iris Xe RAM Non specificato 16GB LPDD4X 16GB LPDD4X Archiviazione Non specificato Non specificato Non specificato Display 14″, FHD, touchscreen 13.5″, 2256×1504, formato 3:2 14″, FHD Batteria Fino a 17 ore Fino a 18 ore Non specificato Peso 1,04Kg 1,18Kg 1,22Kg Prezzo di partenza 999.99$ 799.99$ 699.99$

I tre notebook Acer Acer Swift saranno commercializzati dal prossimo novembre negli Stati Uniti con prezzi a partire da 999,99, 799,99 e 699,99 dollari.

Oggi Acer ha annunciato anche nuovi desktop da gaming equipaggiati con le schede grafiche Nvidia RTX 30 basate sull’architettura Ampere. Il modello di fascia alta è rappresentato dal Predator Orion 9000 che supporterà la scheda grafica RTX 3090 e CPU fino a Intel Core i9-10980XE Extreme Edition.

Orion 5000 è invece un desktop di gamma media che supporterà le stesse GPU, ma potrà essere equipaggiato con CPU fino a Intel Core i9-10900K, mentre Orion 3000 è l’entry level della serie con un tower da 18 litri che lo rende piuttosto trasportabile.

Da non perdere: Migliori notebook Acer di Settembre 2020: ecco i nostri consigli