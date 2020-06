Ninebot è una delle aziende più importanti presenti all’interno del mercato della monopattini elettrici, ed in queste ore presenta il modello Ninebot E22E by Segway. Il design non si discosta troppo dai modelli precedenti, sebbene siano presenti alcune novità che lo rendono il nuovo punto di riferimento del settore.

Specifiche Ninebot E22E by Segway

Con un aspetto estetico familiare per chi conosce la famiglia di prodotti Ninebot, il monopattino elettrico Ninebot E22E by Segway è dotato di catarifrangenti, un’ampia pedana per mantenere facilmente l’equilibrio durante il moto, dimensioni pari a 111 x 42 x 112 cm (114 x 42 x 36 cm da chiuso) ed un peso pari a 13,5 kg.

Ovviamente presente il piccolo display in grado di offrire informazioni circa la batteria residua, la velocità, le marce e tanto altro, mentre il tasto di accensione permette facilmente di cambiare modalità di guida (Eco, Standard e Sport) tramite una doppia pressione.

La particolarità del nuovo modello è senza ombra di dubbio circoscritta al tipo di pneumatici presenti su Ninebot E22E by Segway: questi, al contrario dei precedenti modelli, sono ripieni di schiuma e garantiscono così un controllo più morbido e naturale anche in presenza di un manto stradale imperfetto.

La velocità massima offerta dal monopattino è pari a 20 km/h – si può spingere fino a 25 km/h montando la batteria aggiuntiva -, mentre il piccolo motore da 300 W permette di percorrere strade con un valore di pendenza pari al 15%. La batteria integrata da 184 Wh da 5100 mAh offre un’autonomia massima di 22 km (si ricarica in circa 3 ore e mezza), mentre la batteria aggiuntiva da 187 Wh porta l’autonomia a ben 45 km.

La frenata di Ninebot E22E by Segway è garantita da un freno anteriore a motore rigenerativo, e da un freno posteriore a pedale. La levetta destra permette di accelerare o di impostare il cruise control, mentre tramite quella sinistra si può controllare il sistema di frenata anteriore. Ovviamente presente il modulo Bluetooth per controllare il monopattino tramite smartphone, così come le luci a LED anteriori e posteriori.

Prezzo Ninebot E22E by Segway

Ninebot E22E by Segway è già disponibile all’acquisto sul sito di Unieuro al prezzo di 449,99 euro. Si tratta di una soluzione di mobilità elettrica molto pratica e affidabile, e vi consigliamo di leggere la nostra recensione Ninebot ES2 se volete farvi un’idea sulla qualità del prodotto.

Potrebbe interessarti anche: migliori monopattini Ninebot