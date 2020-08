Da qualche tempo Netflix non permette più agli utenti di godere del periodo di prova di 30 giorni, utile per capire se il servizio rispecchia le proprie necessità e interessi. Sembra però che il colosso dello streaming stia cercando di accaparrarsi nuovi clienti, anche se lo fa con una serie caotica di offerte, comunque vantaggiose rispetto al normale canone mensile.

Al momento infatti è possibile ricevere diverse offerte per poter fruire di un periodo di prova del servizio Netflix, con costi che arrivano al massimo a 3,99 euro. Tale è infatti l’importo che alcuni nuovi utenti dovranno pagare per il primo mese, con la possibilità garantita di disdire ed evitare quindi il rinnovo dell’offerta a prezzo pieno.

Altri utenti invece possono godere della medesima offerta a un prezzo ancora più conveniente, appena 0,99 euro (ma abbiamo visto anche un’offerta a 0,05 euro). Si tratta dunque di un’ottima opportunità per provare, per 30 giorni, la qualità del servizio Netflix. Anche in questo caso è possibile dare disdetta prima del rinnovo qualora l’utente non dovesse essere soddisfatto della qualità o dei contenuti.

Ancora meglio però andrà ad alcuni fortunati utenti, che potranno godersi Netflix per 30 giorni senza sborsare nemmeno un centesimo di euro. La compagnia sta infatti offrendo, in maniera del tutto casuale, la possibilità di provare il servizio per 30 giorni senza addebitare alcunché sul metodo di pagamento selezionato. Anche in questo caso l’utente potrà disattivare, anche immediatamente, l’abbonamento, e continuare a utilizzarlo fino alla scadenza dei 30 giorni, senza che debba pagare il successivo rinnovo.

Netflix non ha rilasciato comunicazioni ufficiali relativi a questo bizzarro comportamento, ma se volete tentare la sorte potete accedere alla home page e sperare di ricevere la fortunata offerta gratuita. Nel caso doveste vedere un’offerta che non vi convince provate a chiudere la pagina e aprire una nuova scheda nel browser, dopo alcuni tentativi facilmente avrete maggior fortuna, visto che il prezzo sembra comparire in maniera del tutto casuale, includendo anche l’opzione di iniziare a pagare da subito senza periodo di prova.