Con l’approvazione definitiva del Decreto Milleproroghe, dal 1° marzo 2020 è operativa la regolamentazione sulla circolazione e l’utilizzo dei monopattini elettrici e le relative sanzioni previste a carico dei contravventori.

Monopattini elettrici, obblighi per il conducente

Innanzitutto, la portata massima consentita dei monopattini elettrici è pari a 0.50 kW: i trasgressori possono incorrere in una sanzione da 200 a 800 euro con confisca e possibile distruzione del mezzo in possesso.

La regolamentazione definitiva sui monopattini elettrici conferma anche il limite di età non inferiore a 14 anni per i conducenti che dovranno indossare il casco protettivo se minorenni.

La circolazione dei monopattini elettrici è consentita nelle aree pedonali, sulle strade urbane, dove è previsto il limite di 50 km/h, e sulle strade extraurbane, in quest’ultime solo in presenza di piste ciclabili.

Tuttavia, nelle aree in cui è consentita la circolazione, i monopattini elettrici non possono superare i 25 km/h in carreggiata e i 6 km/h nelle aree pedonali. Sanzione da 100 a 400 euro qualora il conducente contravventore sia un infraquattordicenne, caso in cui la sanzione sarà applicata ai genitori.

I conducenti non possono trasportare sul monopattino altre persone, oggetti o animali, hanno l’obbligo di mantenere le mani ben salde sul manubrio durante la guida, eccetto che per segnalare il cambio di direzione di marcia, inoltre devono indossare giubbotti e accessori riflettenti durante la circolazione notturna con sistemi di illuminazione anteriori e posteriori attivi.

In caso di circolazione in gruppo, i conducenti devono procedere nel senso di marcia in un’unica fila e possono essere affiancati al massimo in due. Il mancato rispetto delle suddette regole può essere sanzionato con una multa da 50 a 200 euro.

Monopattini, i servizi di noleggio

Il Decreto Milleproroghe contiene anche indicazioni per la regolamentazione sui servizi di noleggio e sharing in modalità free floating dei monopattini elettrici che è in carico alle amministrazioni comunali, le quali devono stabilire il numero di licenze di noleggio attivabili, il numero massimo di mezzi circolanti, le modalità di sosta degli stessi, le limitazioni alla circolazione in determinate aree cittadine e l’obbligo di assicurazione per i veicoli.