Xiaomi è uno dei produttori più eclettici in ambito tech e non solo e questo dipende in buona parte dalla miriade di brand minori che gli gravitano attorno, ne è la riprova inkPad X, il nuovo eBook reader appena annunciato da Moaan in Cina.

Moaan inkPad X: caratteristiche tecniche e disponibilità

Moaan inkPad X è un eBook reader con caratteristiche tecniche interessanti e un prezzo che, convertito, lo colloca in una fascia di prezzo piuttosto importante. Parliamo, infatti, di 1.699 Yuan, ovvero circa 215 euro al cambio attuale (più o meno il prezzo dell’ottimo Kobo Forma, per intenderci).

Per quanto riguarda la dotazione tecnica, Moaan inkPad X dispone di un pannello e-ink da 10 pollici con risoluzione 1600 x 1200 pixel, inserito in un corpo dalle dimensioni complessive di 237,1 x 172 x 7,4 mm e un peso di 358 g.

Sotto alla scocca trova posto un chipset ARM quad-core Cortex-A7 a 1,8 GHz, abbinato a 2 GB di RAM di tipo LPDDR4 e 32 GB di memoria interna di tipo eMMC. Sul fronte della connettività, ci sono la porta USB Type-C, il WiFi dual band (2.4 GHz/5 GHz) e il Bluetooth 5.0 e sono presenti anche uno speaker ed un microfono MEMS (Micro-Electro-Mechanical System).

Il sistema operativo a bordo è Android in versione 8.1 Oreo, reso praticamente irriconoscibile da una pesante personalizzazione.

Naturalmente, il vero punto di forza di un eBook reader è e deve essere il display, che in questo caso è coperto da un vetro anti-riflesso e permette di impostare 24 livelli di luminosità e di regolare l’illuminazione in modo da renderla più calda (fondamentale per chi legge di sera) o più fredda.

Altro aspetto fondamentale per un eBook reader è l’autonomia: forte di una batteria da 3.800 mAh, che supporta la ricarica a 10 W, Moaan inkPad X dovrebbe garantire – secondo il produttore – fino a 45 giorni in standby.

Moaan inkPad X è un prodotto dedicato al mercato cinese, eccolo su YouPin e sul sito ufficiale del produttore.