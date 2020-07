MediaTek, il colosso taiwanese produttore di chip, svela il processore S900 per smart TV di prossima generazione. Alcune delle più importanti feature riguardanti MediaTek S900 coprono il supporto al Wi-Fi 6 – sì, sono in arrivo i primi smart TV con connettività Wi-Fi 6-, e la riproduzione di contenuti video a risoluzione 8K.

Supporto 8K a 60 Hz e Wi-Fi 6

Grazie all’implementazione di una nuova generazione di AI, MediaTek S900 è in grado di migliorare la qualità d’immagine, la definizione, la gamma cromatica, il contrasto e tanto altro. Il processore dovrebbe essere montato in un nuovo smart TV 8K QLED di Samsung, rendendolo così il primo a sfruttare un chip con connettività Wi-Fi 6.

Il SoC utilizza core ARM Cortex-A73 con GPU Mali-G52 in grado di gestire feed video a risoluzione 8K con supporto a HDR10+, mentre il supporto allo standard HDMI 2.1A e alla banda da 48 Gbps, permette al chip di offrire contenuti video HDR10+ a risoluzione 4K a 120 Hz o 8K a 60 Hz.

A parte la notizia riguardando l’implementazione del chip di MediaTek all’interno di uno smart TV di Samsung non ancora svelato, la compagnia non ha rilasciato informazioni per quanto riguarda l’arrivo del processore sul mercato. Restiamo in attesa di scoprire quando questo farà il debutto nel settore degli smart TV e quali saranno i modelli che lo implementeranno.