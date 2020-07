Non è la prima volta che vi parliamo di ufirst, il servizio quanto mai attuale che permette di gestire in modo smart le file e gli accessi a luoghi d’interesse, ma oggi lo facciamo per via della partnership nata con McDonald’s, che ha scelto questa soluzione per la gestione degli accessi ai propri ristoranti in varie città d’Italia.

Già lo scorso aprile ve ne avevamo parlato con riferimento a Esselunga e il mese scorso per la funzione Fila Programmata. Oggi, come detto, è McDonald’s che ci porta a parlarne nuovamente.

La novità è stata commentata così da Giorgia Favaro, Chief Marketing Officer di McDonald’s Italia: «Questo investimento tecnologico nasce da un’esigenza presente, come quella di garantire il massimo della sicurezza e il distanziamento sociale in questa nostra nuova quotidianità post Covid-19, ma siamo sicuri possa rappresentare anche un’opportunità di sviluppo futuro dei nostri servizi, con l’obiettivo di andare sempre più incontro alle esigenze dei nostri clienti».

Matteo Lentini, Managing Director di ufirst, ha invece commentato: «Siamo davvero orgogliosi di affiancare una realtà come McDonald’s in questa importantissima fase di ripresa economica ma anche di ritorno alla normalità di cui tutti abbiamo davvero bisogno e che tutti abbiamo il dovere di difendere e preservare. Per fare questo è necessario continuare a mettere al centro della propria strategia la salvaguardia della salute tanto dei propri clienti quanto dei propri dipendenti».

McDonald’s con ufirst: che cosa cambia

A partire da oggi, i clienti di McDonald’s avranno la possibilità di mettersi in fila presso i ristoranti già aderenti in modo virtuale, grazie all’applicazione ufirst, sia per ritirare il menù ordinato che per consumarlo direttamente presso il ristorante.

Le modalità previste per la fruizione del servizio sono due:

Da remoto via app : Tutti coloro che sono già in possesso dell’applicazione ufirst potranno, grazie al sistema di geolocalizzazione, visualizzare il ristorante McDonald’s più vicino e staccare virtualmente dall’app il numero per la fila. In seguito, sarà possibile monitorare l’avanzamento della coda da remoto e ricevere notifiche in prossimità del proprio turno, così da recarsi all’ingresso del ristorante solo in quel momento.

: Tutti coloro che sono già in possesso dell’applicazione ufirst potranno, grazie al sistema di geolocalizzazione, visualizzare il ristorante McDonald’s più vicino e staccare virtualmente dall’app il numero per la fila. In seguito, sarà possibile monitorare l’avanzamento della coda da remoto e ricevere notifiche in prossimità del proprio turno, così da recarsi all’ingresso del ristorante solo in quel momento. Direttamente sul posto via SMS: Coloro che non possiedono l’app ufirst, potranno riservare il proprio posto in fila comunicando al personale all’ingresso, grazie al servizio di concierge, il proprio numero di telefono. Ufirst si occuperà di inviare automaticamente un SMS con lo stato di avanzamento della propria posizione in fila e, in prossimità del proprio turno, una notifica con l’indicazione di recarsi all’ingresso.

Oltre a questo, presso alcuni punti vendita McDonald’s è in fase di test anche il servizio di prenotazione del tavolo, con possibilità di selezione del giorno e dell’orario direttamente dall’applicazione.

L’applicazione Ufirst può essere scaricata gratuitamente per dispositivi Android e iOS ai seguenti link.

Download Ufirst per Android

Download Ufirst per iOS