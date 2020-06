Con l’inizio della Fase 2 si è dato modo ai cittadini italiani di tornare a muoversi liberamente dopo diverse settimane di lockdown per colpa del Coronavirus. La riapertura degli esercizi commerciali prevede però il rispetto di alcune norme di sicurezza che, oltre a prevedere l’utilizzo della mascherina e dei guanti, riguardano anche il distanziamento sociale.

Mai più file e affollamenti

Ufirst, piattaforma tramite cui prenotare in remoto appuntamenti presso esercizi commerciali, ristoranti, studi medici e quant’altro, quest’oggi presenta la nuova funzione Fila Programmata. Tramite essa sarà possibile scegliere il giorno e l’orario di ingresso presso un negozio o per il servizio di cui si ha bisogno.

Fila Programmata permette così di controllare in modo ordinato l’afflusso di clienti all’interno degli esercizi commerciali, andando così a ridurre la chance di prenotare un appuntamento in un momento di grande affollamento causando code e altri disservizi.

Nel momento in cui dovessero terminare i posti disponibili in una determinata fascia oraria, l’utente verrà automaticamente indirizzato verso quello immediatamente successivo. Ci sono novità anche per gli esercenti che adottano il servizio: essi potranno governare la fila in ingresso riducendo così al minimo la formazione di code e di affollamento.

“Siamo davvero orgogliosi di portare nelle mani di consumatori e di strutture un nuova funzionalità della nostra piattaforma che ci auguriamo possa rappresentare uno strumento utile e di supporto concreto al business – sottolinea Matteo Lentini, Managing Director di Ufirst. Con Fila Programmata, Ufirst evolve ancora per rispondere alle nuove regole di vendita e acquisto ma sempre mantenendo al proprio centro la tutela delle persone e del personale delle strutture attraverso una soluzione che fornisce all’esercente uno strumento in più per organizzare la propria giornata e gestire afflussi pianificati che possono però migliorare l’esperienza degli utenti e ottimizzare le attività delle realtà che sceglieranno di adottarla“.

L’applicazione Ufirst può essere scaricata gratuitamente per dispositivi Android e iOS ai seguenti link.

Download Ufirst per Android

Download Ufirst per iOS