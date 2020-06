Dagli Stati Uniti arriva una brutta notizia per gli appassionati che attendono con impazienza l’uscita di Matrix 4: così come tanti altri film, infatti, anche questo è stato posticipato.

Pure in questo caso la ragione va ricercata nei ritardi causati al settore dell’industria cinematografica dalla pandemia di Coronavirus ma, a differenza di altre pellicole rinviate soltanto di alcuni mesi, per Matrix 4 bisognerà invece attendere sino all’aprile del 2022 (l’uscita era inizialmente prevista per il prossimo mese di maggio).

Per Matrix 4 bisognerà avere ancora tanta pazienza

Le riprese a Berlino del film, targato Warner Bros e diretto da Lana Wachowski, sono state arrestate a causa della pandemia e probabilmente riprenderanno il prossimo mese.

Così come già anticipato lo scorso anno, nel cast non mancheranno Keanu Reeves (nel ruolo di Neo) e Carrie-Anne Moss (nel ruolo di Trinity). Tra gli altri attori vi saranno Neil Patric Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff e Yahya Abdul-Mateen II.

Anche altri attesi film Warner Bros sono stati posticipati, come Tenet di Christopher Nolan (dal 17 luglio al 31 luglio 2020), Wonder Woman 1984 (dal 14 agosto al 2 ottobre 2020) e Tom & Jerry (dal 23 dicembre 2020 al 5 marzo 2021).