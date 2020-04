Quest’oggi, 22 aprile 2020, LG Electronics ha annunciato ufficialmente OLED Transparent Touch (55EW5TF-A), la versione di nuova generazione del già noto OLED Transparent dedicato alla segnaletica digitale (digital signage).

Se la base rimane la stessa del precedente modello, con un display OLED che consente una sovrapposizione tra immagini riprodotte e

oggetti reali, che rimangono comunque visibili al di là del display, come si evince dal nome la novità più importante di LG OLED Transparent Touch (55EW5TF-A) è rappresentata dal touchscreen.

LG OLED Transparent Touch (55EW5TF-A): caratteristiche e peculiarità

Con OLED Transparent Touch (55EW5TF-A), LG mette a disposizione delle aziende una soluzione innovativa, pensata per adattarsi senza problemi a contesti vari come ad esempio store, showroom – si pensi, ad esempio, ai car configurator, che, posizionati davanti ad una nuova auto, permettono al cliente di vedere in tempo reale le personalizzazioni applicate – spazi espositivi e gallerie d’arte, senza dimenticare gli studi televisivi.

LG non ha mancato di porre l’accento sui pregi principali di questo nuovo prodotto, identificati nell’elevato di livello di trasparenza offerto, nella sensibilità del touchscreen, nella resistenza dello schermo e nel design elegante che, come detto, non faticherà ad essere inserito in vari contesti di utilizzo.

Partendo dal primo importante vantaggio, LG OLED Transparent Touch riesce a garantire un livello di trasparenza significativamente maggiore: mentre uno schermo LCD si ferma al 10% di trasparenza, il nuovo modello di LG è in grado di arrivare al 33%. Il merito di questo va alla tecnologia OLED auto-illuminate, che elimina la necessità di una retroilluminazione o di una luce artificiale. I pixel auto-illuminati promettono di creare colori vivaci e ottenere un impatto visivo notevole.

Per quanto riguarda il touchscreen, la sensibilità di LG OLED Transparent Touch è una conseguenza dell’inserimento nel display di una pellicola touch con tecnologia P-Cap (Projected Capacitive). Questa tecnologia promette una sensibilità e una velocità di risposta estremamente maggiore rispetto a quella IR delle soluzioni concorrenti.

A dispetto di un design elegante con una cornice particolarmente sottile, LG OLED Transparent Touch è anche piuttosto resistente, essendo realizzato in vetro temperato.