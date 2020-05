Tra i tantissimi prodotti della line-up di LG quelli dedicati all’home entertainment sono forse i più apprezzati, risulta dunque particolarmente interessante la nuova promozione lanciata dal produttore sudcoreano, visto che coinvolge le smart TV OLED 2020 da una parte e le Soundbar LG dall’altra.

LG promozione “Uniti per un rimborso inaudito”: OLED + Soundbar

Il nome completo della nuova promozione firmata LG è “Uniti per un rimborso inaudito” ed è ufficialmente attiva da ieri, 18 maggio 2020, fino al prossimo 31 dicembre. Insomma, avete tempo in abbondanza per scegliere il modello che preferite portarvi a casa.

Quanto al contenuto della promozione, LG prevede che tutti coloro i quali acquisteranno uno dei modelli di Smart TV OLED 2020 coinvolti nell’iniziativa, avranno diritto ad un rimborso del 50% sul valore della Soundbar LG che decideranno di abbinare alla TV.

Ecco i modelli di Smart TV compatibili con la promozione, con annessi link per l’acquisto (dove presenti):

LG OLED77CX6LA (77″) 4K Ultra HD Smart TV – Unieuro a 4,999 euro

LG OLED65GX6LA (65″) 4K Ultra HD Smart TV – Unieuro a 3.499 euro

LG OLED55GX6LA (55″) 4K Ultra HD Smart TV

LG OLED55CX6LA (55″) 4K Ultra HD Smart TV

Ed ecco i modelli di Soundbar LG abbinabili:

Naturalmente, i clienti saranno tenuti a completare i propri acquisti su uno degli store aderenti alla promozione, sia fisici che e-commerce. In particolare, gli store aderenti sono: Mediaworld, Unieuro, Unieuro City, Expert, Comet, Sme, Expert Group, Euronics, Euronics Point, Euronics City, Trony, Freeshop, Sinergy, Elettrosintesi, Supermedia, Salvadori. Gli e-commerce, invece, sono: www.euronics.it, www.mediaworld.it, www.trony.it, www.comet.it, www.unieuro.it, www.expertonline.it, www.freeshop.it, www.supermedia.it, www.goprice.it, www.mondotop.com, www.bytecno.it, www.amazon.it (soltanto i prodotti venduti e spediti da AMAZON EU Sarls). Il produttore ricorda poi che saranno ammessi gli acquisti effettuati su LG Online Shop (https://shop.lg.com/it) o attraverso l’App Mediolanum di Banca Mediolanum Spa sezione Shop ForYou riservata ai consumatori finali.

La modalità di partecipazione è la solita: una volta effettuato l’acquisto presso uno degli store aderenti, il cliente dovrà registrarsi e registrare il proprio acquisto sul sito www.lgforyou.it entro 15 giorni. Per maggiori informazioni, visitate la pagina della promozione a questo link, dove trovate anche il regolamento completo e il collegamento per effettuare la registrazione del vostro acquisto.