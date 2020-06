Da LG Electronics arriva la LG audio lineup 2020 sviluppata in collaborazione con Meridian Audio, l’azienda inglese specializzata in audio ad alta risoluzione. La gamma è composta da soundbar, speaker portatili, hi–fi e casse Bluetooth e fa del suo punto di forza non solo l’esperienza sonora ma anche l’accessibilità, con occhio di riguardo al design.

LG Soundbar 2020: le caratteristiche

In primo piano nella LG audio lineup 2020, le nuove Suondbar LG sfruttano al massimo le tecnologie Meridian Audio, in particolare spicca il Bass and Space, che potenzia la riproduzione delle basse frequenze e, contemporaneamente, amplia il soundstage e l’image elevation. Il risultato è un’esperienza d’ascolto di alta qualità, più realistica e capace di valorizzare il suond di voci e strumenti a tutto tondo.

Ma il vero fiore all’occhiello di LG Soundbar 2020 è la tecnologia AI Room Calibration, che ottimizza il suono adattandolo alla stanza in cui si trova. Questa funzionalità, se associata alla riproduzione di contenuti audio Dolby Atmos o DTS:X, offre un surround sound tra i più realistici sul mercato, che raggiunge una qualità quasi da studio grazie all’upscaling dei formati file più convenzionali.

Le nuove Soundbar LG offrono infine un audio 4K Pass-Through, un canale di ritorno potenziato (eARC) per favorire la connettività e Google Assistant integrato. Grazie a quest’ultima funzione gli utenti posso controllare i dispositivi intelligenti di casa direttamente dalla loro Soundbar LG con un semplice comando vocale.

LG XBOOM Speaker: un sound puro e potente

Altra componente degna di nota della LG audio lineup 2020 è la serie di altoparlanti LG XBOOM. Questa gamma, dedicata a chi ama godere di suoni puri e potenti mentre ascolta la sua playlist preferita, comprende le linee Onebody, Micro HiFi e XBoom Bluetooth e AI ThinQ.

Le caratteristiche tecniche sono volte a favorire connettività e potenza, che arriva fino a 200 Watt mentre la connessione wireless permette di gestire la console direttamente dal proprio smartphone per avere sempre il nostro suond preferito a portata di mano.

Per chi ama portare con sé la propria musica LG audio lineup 2020 include anche i nuovi prodotti LG XBOOM portatili PL7, PL5 e PL2, che offrono resistenza all’acqua certificata IPx5 e batterie capaci di donare fino a 24 ore di ascolto, ma anche il premiato speaker LG XBOOM AI ThinQ WK7, forte di un design minimal in due colorazioni, nero opaco o bianco, e Google Voice Assistant per connettersi a tutti i dispositivi smart che lo supportano.

