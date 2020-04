Il leaker Jon Prosser afferma che Apple sta preparando una strategia di prezzi inaspettata per la serie iPhone 12 che non comporterebbe aumenti, nonostante l’adozione di schermi OLED e tecnologia 5G su tutti i modelli.

iPhone 12 (Mini)

Apple ha in programma di introdurre un nuovissimo modello di iPhone economico quest’anno, il cui nome commerciale rimane non confermato, ma i rapporti suggeriscono che presenterà un display OLED da 5,4 pollici compatto.

Quest’ultimo offrirà un notch più piccolo e cornici più sottili molto simili a quelle presenti sull’attuale iPhone 11 Pro, un corpo in alluminio e una doppia fotocamera posteriore.

I futuri acquirenti possono anche aspettarsi di trovare sotto il cofano il chipset A14 Bionic di nuova generazione e il supporto per la rete 5G, oltre a un connettore Lightning e una frequenza di aggiornamento di 60Hz per il display. Secondo Prosser, l’entry level della gamma iPhone 12 avrà un prezzo di 649 dollari negli Stati Uniti.

iPhone 12 (Plus / Max)

L’erede di iPhone 11 sarà una variante di iPhone 12 da 6,1 pollici che impiegherà un display OLED con un notch più piccolo, un corpo in alluminio e una configurazione a doppia fotocamera. Atteso anche il supporto 5G e il chipset A14 Bionic.

Secondo le indiscrezioni, iPhone 12 (Plus/Max) sarà disponibile a 749 dollari negli Stati Uniti, un prezzo leggermente superiore ai 699 dollari richiesti da iPhone 11, il che significa che Apple sta tornando al modello di prezzi di iPhone XR.

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro impiegherà un display OLED da 6,1 pollici con un notch più piccolo e cornici ancora più sottili. Il comparto fotografico posteriore offrirebbe una configurazione tripla migliorata e un nuovo scanner LiDAR simile a quello presente su iPad Pro 2020, tuttavia le specifiche esatte devono ancora essere confermate.

Anche iPhone 12 Pro potrà contare sul chipset A14 Bionic e il supporto 5G, sebbene questo modello possa integrare anche la tecnologia mmWave, inoltre, per competere meglio con i recenti flagship Samsung, sembra che Apple stia pensando a una frequenza di aggiornamento ProMotion a 120Hz per il display. Questo iPhone approderebbe sul mercato USA al prezzo di 999 dollari come il suo predecessore, nonostante le innovazioni.

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro Max sarà solo una versione più grande di iPhone 12 Pro, in virtù dell’enorme display OLED da 6,7 ​​pollici e presumibilmente includerà una batteria più capiente. Questo modello dovrebbe posizionarsi a 1.099 dollari negli Stati Uniti, lo stesso prezzo di iPhone 11 Pro Max.

Mancano ancora vari mesi per l’arrivo di iPhone 12, ma il leaker Jon Prosser afferma che le informazioni provengono da una fonte molto affidabile, ovvero la stessa che ha rivelato la data di arrivo di iPhone SE.

