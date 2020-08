LastPass è uno dei migliori servizi di gestione delle password sul web, computer e mobile. Disponibile sia nella versione gratuita e a pagamento, in queste ore l’azienda svela un importante tool che sarà sicuramente apprezzato da chi è iscritto a molti servizi: il controllo delle password eventualmente compromesse.

Password sempre sicure e monitorate

Infatti, secondo un recente sondaggio lanciato dalla compagnia, l’86% degli utenti confessa di non avere modo di controllare se le password sono state compromesse ed eventualmente condivise nel dark web. Il nuovo tool lanciato da LastPass, integrato all’interno della dashboard, e ad appannaggio dei soli clienti paganti, confronta le password salvate con il database Enzoic.

Nel caso in cui il sistema di monitoraggio dovesse scovare la presenza di una o più password compromesse, lo comunicherà agli utenti tramite il nuovo pannello della dashboard e tramite email. A questo punto gli utenti potranno rapidamente cambiare le proprie credenziali di accesso del sito evidentemente vittima di un data breach.

D’altro canto, però, LastPass non si dimentica dei clienti gratuiti e permette loro di poter utilizzare la nuova dashboard di sicurezza in cui vengono indicate le password troppo deboli, riutilizzate ed eventualmente a rischio. Nel caso in cui questa funzione dovesse interessarvi, vi informiamo che il sito haveibeenpwned.com offre una funzione simile semplicemente inserendo l’indirizzo email che si vuole controllare.