In attesa di scoprire se iPhone 12 verrà presentato ufficialmente a settembre o se Apple deciderà di rimandare il lancio di qualche mese, in Rete si diffondono nuove indiscrezioni secondo cui il nuovo melafonino potrà contare su una serie di piccoli magneti interni.

Al momento non è chiara la funzione di questi magneti ma, in base alla loro posizione, potrebbero essere usati per facilitare la ricarica wireless, il che supporterebbe le voci secondo cui il colosso di starebbe preparando un pad di ricarica wireless più piccolo.

iPhone 12 potrebbe migliorare l’esperienza di ricarica wireless

Stando alle immagini pubblicate da EverythingApplePro su Twitter, questi magneti non sarebbero presenti solo sulla scocca interna di iPhone 12 ma anche su una presunta custodia in pelle realizzata per il nuovo melafonino, sempre con una forma circolare.

Una delle principali lamentele riguardo alla ricarica wireless è che è fastidioso allineare con precisione il telefono quando si desidera semplicemente appoggiarlo e avviare la ricarica (inoltre il device può anche essere rimosso per errore mentre è in carica) e un sistema di magneti aiuterebbe ad allineare il telefono al pad di ricarica e impedire che possa scivolare via.

La speranza è di saperne presto di più.