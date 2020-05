Il team di Apple ha dato il via al rilascio di nuovi aggiornamenti per iPhone, iPad e Mac: stiamo parlando di iOS e iPadOS 13.5, la quinta beta di macOS 10.15.5 e iOS 12.4.7 per i dispositivi che non supportano iOS 13.

Le novità di iOS 13.5, macOS 10.15.5 beta 5 e iOS 12.4.7

Iniziando da iOS 13.5 e iPadOS 13.5, si tratta di un update importante, in quanto introduce il sistema studiato da Apple e Google (e la relativa API) per consentire alle autorità sanitarie di monitorare la diffusione del Coronavirus e avvisare gli utenti di eventuali rischi di contagio.

Tra le altre novità dell’update troviamo una procedura di sblocco semplificata per i dispositivi dotati di Face ID quando si indossa una mascherina, la risoluzione di un problema che poteva causare la visualizzazione di una schermata nera durante la riproduzione di un video in streaming da alcuni siti e la risoluzione di un problema del pannello di condivisione.

Passando alla quinta beta di macOS Catalina 10.15.5, tra le novità introdotte vi sono una funzionalità di gestione dello stato della batteria (che, a dire di Apple, riduce la velocità con cui la batteria invecchia chimicamente monitorando la cronologia della temperatura e i suoi schemi di ricarica) e miglioramenti generali.

Infine, Apple ha rilasciato un update anche per i dispositivi che non supportano iOS 13: stiamo parlando di iOS 12.4.7, release con la quale il produttore statunitense va a migliorare la sicurezza.

Come aggiornare ad iOS 13.5, macOS 10.15.5 beta 5 e iOS 12.4.7

Per quanto riguarda i dispositivi iOS e iPadOS, l’update può essere scaricato andando nel menu delle Impostazioni, entrando nella sezione Generali e selezionando Aggiornamento software.

La quinta beta di macOS Catalina 10.15.5 è invece disponibile attraverso l’applicazione Preferenze di Sistema per gli sviluppatori.