Purtroppo l’emergenza Coronavirus sta toccando la nostra quotidianità e l’invito rivolto dalle competenti autorità a stare il più possibile in casa potrebbe essere l’occasione giusta per provare uno dei diversi servizi di contenuti multimediali streaming disponibili, come Infinity TV.

Si tratta di una piattaforma streaming on demand del gruppo Mediaset, forte di un’ampia libreria di contenuti multimediali che spaziano tra i film, le serie TV, le fiction e i cartoni animati, il tutto con supporto alla lingua originale e alla visione in qualità HD.

Ebbene, da qualche giorno è in corso una nuova iniziativa in virtù della quale gli utenti possono usufruire di un periodo di prova di due mesi del servizio con lo slogan “Stare a casa diventa più bello con Infinity!“.

Cosa offre la prova gratuita di 2 mesi di Infinity TV

Stando a quanto è possibile apprendere dal sito ufficiale, tra le caratteristiche del periodo di prova troviamo tutte le principali funzionalità di Infinity TV, come la possibilità di disdire in qualsiasi momento, la visione di contenuti senza limiti, qualità HD su dispositivi mobile e 4K su TV, un’anteprima ogni settimana e la possibilità di vedere contenuti in contemporanea su due device.

Per quanto riguarda i costi, infine, Infinity TV prevede un abbonamento mensile con canone di 7,99 euro oppure un pacchetto annuale al costo di 69 euro. Buona visione.