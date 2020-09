L’inizio del mese di settembre 2020 porta una boccata d’ossigeno sul piano degli incentivi al mercato delle auto: a partire da oggi è di nuovo possibile avere accesso alla piattaforma governativa ecobonus.mise.gov.it per attingere ai fondi messi a disposizione con il decreto Agosto.

Quello dell’ecobonus è un argomento particolarmente significativo nel momento attuale: gli incentivi alla rottamazione, volti a favorire una svolta green attraverso la spinta verso veicoli a bassa emissione, sono stati importanti ma non ancora sufficienti. Il mese di agosto è stato il primo dall’entrata in vigore della misura ma, se il meno 0,4% rispetto ad agosto 2019 non desta particolare preoccupazione, è più preoccupante il tonfo dei primi 8 mesi dell’anno: -38,9% rispetto al periodo gennaio-agosto 2019.

Per questo motivo diventano fondamentali i fondi messi a disposizione dal decreto Agosto: si tratta di ulteriori 400 milioni di euro, volti ad incentivare l’acquisto di veicoli a basse emissioni di categoria M1. Rispetto al decreto Rilancio, la fascia di emissioni di C02 61-110 g/km è stata ora suddivisa in due fasce: 61-90 g/km e 91-110 g/km.

Entrando nel merito dei contributi previsti, il decreto Agosto ha previsto lo stanziamento di: 100 milioni di euro per l’acquisto di autovetture comprese nelle fasce 0-20 g/km Co2 e 21-60 g/km Co2, integrando dunque l’ecobonus previsto dalla Legge di Bilancio 2019; 50 milioni di euro per finanziare i contributi introdotti dal decreto Rilancio per le stesse fasce di emissioni; 150 milioni di euro andranno a finanziare la fascia di emissioni di CO2 61-90 g/km e 100 milioni di euro quella 91-110 g/km.

Questi 400 milioni di euro complessivi serviranno a finanziare l’acquisto di nuovi veicoli, anche senza rottamazione, e dovrebbero servire fino a fine anno, anche se difficilmente rimarranno disponibili fino al 31 dicembre 2020. Una quota cospicua dei fondi previsti per le fasce 61-90 e 91-110 g/Km di CO2 verrà infatti già consumata attraverso l’applicazione dei contributi ai contratti conclusi dalle concessionarie a partire dal 15 agosto 2020.

Entriamo ora nel merito dei contributi previsti per le varie fasce di emissioni:

Fascia 0-20 g/km : 6.000 euro con rottamazione e 4.000 senza rottamazione;

: 6.000 euro con rottamazione e 4.000 senza rottamazione; Fascia 21-60 g/km : 2.500 euro con rottamazione e 1.500 senza rottamazione; (a queste prime due fasce potranno aggiungersi 2.000 euro con rottamazione e 1.000 euro senza fino a fine anno)

: 2.500 euro con rottamazione e 1.500 senza rottamazione; (a queste prime due fasce potranno aggiungersi 2.000 euro con rottamazione e 1.000 euro senza fino a fine anno) Fascia 61-90 g/km : 1.750 euro con rottamazione e 1.000 euro senza rottamazione;

: 1.750 euro con rottamazione e 1.000 euro senza rottamazione; Fascia 91-110 g/km: 1.500 euro con rottamazione e 750 euro senza rottamazione.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Amazon Echo Auto (video)