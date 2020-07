Il mercato delle automobili è stato uno dei più colpiti durante l’emergenza Coronavirus, con un tracollo di vendita che ha messo in ginocchio l’intero settore. In queste ore, direttamente dalla Commissione alla Camera, arriva il via per quanto riguarda l’emendamento relativo agli incentivi alla rottamazione per auto 2020.

Fino a 10000 euro di bonus

Durante gli ultimi mesi del 2020 sarà possibile acquistare auto nuove e con incentivi estremamente interessanti, in alcuni casi pari anche a 10000 euro. Infatti, a partire dall’1 agosto al 31 dicembre 2020, sarà possibile cambiare auto sfruttando un importante pacchetto di incentivi per la rottamazione. Questo, per quanto riguarda le vetture EURO 6, ammonta a minimo 3500 euro.

Si spinge all’acquisto di auto green

Il futuro del mercato automobilistico è sempre più green e i nuovi incentivi permettono di acquistare auto elettriche e ibride plug-in a prezzi molto convenienti. Oltre ai modelli di auto green con incentivi fino a 10000 euro per la rottamazione, il governo ha presentato incentivi per la rottamazione di auto Euro 6 vecchie di 10 anni. In questo caso il contributo dipende dalle emissioni di Co2, con vantaggi che si dimezzano in caso di non rottamazione del mezzo.

Gli incentivi per le auto green possono arrivare anche a 2000 euro a cui se ne aggiungono altrettanti in caso di rottamazione, permettendo così all’utente di arrivare addirittura ad uno sconto di 10000 euro per un’auto elettrica o 6500 euro per un’auto ibrida plug-in.

Dettaglio incentivi auto

Ecco in dettaglio quali sono gli incentivi auto differenziando le autovetture tradizionali da quelle green (ibride plug-in o full electric).

Auto tradizionali

I valori presenti qui in basso fanno riferimento alle autovetture (anche EURO 6) di almeno 10 anni con valori di emissioni pari a massimo 110 gr/km di CO2.

Con rottamazione: sconto di 3500 euro (2000 euro concessionario + 1500 euro dallo stato);

(2000 euro concessionario + 1500 euro dallo stato); senza rottamazione: sconto di 1750 euro (1000 euro concessionario + 750 euro dallo stato).

Auto green

Ecco il dettaglio degli incentivi per quanto riguarda le auto green.