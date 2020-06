In concomitanza dei festeggiamenti per i primi due anni di attività di Iliad sul mercato italiano, il quarto operatore telefonico ha dato il via ad un particolare concorso (termina quest’oggi) in cui fortunati clienti possono concorrere nella vincita di un iPhone 11 nuovo di zecca.

In queste ore, però, considerando la magnitudo del concorso presentato da Iliad, alcuni malintenzionati hanno pubblicato un sito truffa in cui i clienti vengono raggirati con un falso concorso anch’esso per vincere l’ultima generazione di smartphone di Apple.

Finto concorso per vincere un iPhone 11

Come potete notare dall’immagine qui in basso, il sito truffa è del tutto simile a quello dell’operatore telefonico, almeno per quanto riguarda la palette di colori e la scelta del font dei caratteri. Ma, analizzando meglio l’URL del sito, è molto semplice scoprire che in realtà non ha nulla a che vedere con quello ufficiale di Iliad.

Il finto concorso è stato messo in piedi con una finalità ben specifica: portare il cliente a tentare la fortuna con un “gioco della carte” dove, aprendo l’ultima, si ha per davvero la sensazione di avere vinto un iPhone 11. A questo punto il finto sito di Iliad chiede ad ogni utente l’esborso di una piccola cifra pari a 1,95 euro per le spese di consegna. Inutile sottolineare che, a fronte della piccola spesa, non vi verrà mai recapitato un iPhone 11.

In attesa di una presa di posizione da parte delle autorità preposte, consigliamo a tutti gli utenti di guardarsi bene da questo genere di concorsi e, in caso di dubbio, contattare sempre i canali ufficiali di assistenza dell’operatore mobile.

