Iliad ha deciso di puntare sui droni e ha annunciato di avere acquisito il 30% di Instadrone, una rete di operatori professionali di questo tipo di dispositivi. Instadrone è specializzata nel recupero e nell’analisi di dati tecnici per i settori industriali, come energia, costruzioni e ambiente.

Iliad sostiene i suoi partner

Tale operazione, il cui importo non è stato reso noto, rientra nel quadro delle iniziative messe in atto dall’operatore telefonico per sostenere i fornitori dopo la crisi del Coronavirus (è realizzata attraverso il fondo di solidarietà Solid-19, che è stato creato durante il periodo di lockdown per aiutare i fornitori e subappaltatori in crisi ed è stato dotato di 10 milioni di euro).

Nicolas Jaeger, Chief Financial Officer di Iliad, si è detto molto contento di questo progetto, aggiungendo che l’iniziativa solidale portata avanti dall’operatore telefonico ha incontrato una positiva accoglienza, con una dozzina di richieste (una cui metà pare sia già ad un livello avanzato). L’operazione prevede un finanziamento, sotto forma di obbligazioni convertibili a lungo termine (5-7 anni), con opzione di conversione che rimane nelle mani dell’azienda partner.