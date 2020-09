IFTTT, ad oggi uno dei migliori servizi per creare particolari applets tramite cui controllare a cascata un quantitativo incredibile di dispositivi di ogni genere, in queste ore svela il lancio del programma IFTTT Pro. Esso, come viene annunciato dal CEO e fondatore di IFTTT nel video YouTube in calce alla news, permetterà agli utenti di godere dell’estrema potenza di IFTTT tramite la creazione di un numero infinito di applets.

9,99 dollari per infiniti applets

Ciò che prima era garantito a tutti gli utenti muniti di un account gratuito, non lo sarà più e verrà limitato ad appena tre applets; gli utenti che vorranno continuare a controllare la propria vita digitale tramite l’utilizzo di molte più applets, saranno quindi costretti a volgere il proprio sguardo al nuovo tier IFTTT Pro.

Come sottolinea il CEO Linden Tibbets, “Oggi è il giorno in cui If This Than That diventa ufficialmente If This Then That and That o qualsiasi altra cosa tu possa immaginare“, proprio a sottolineare la grande liberà di concatenare tante variabili in funzione ad un evento scatenante.

Il programma IFTTT Pro ha un costo mensile “suggerito” pari a 9,99 dollari al mese, circa 8,50 euro al cambio, e fino al prossimo 7 ottobre sarà possibile sottoscrivere un account Pro della durata di un anno pagando la cifra che si vuole purché sia almeno pari a 1,99 dollari.

Se siete interessati al nuovo tier potete scoprire tutte le informazioni di IFTT Pro a questa pagina web.