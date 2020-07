Huawei Watch GT, non più nuovissimo ma ancora valido smartwatch del produttore cinese, ha iniziato a ricevere nei giorni scorsi un nuovo piccolo aggiornamento software.

È un periodo particolarmente ricco di update software per i dispositivi indossabili della casa cinese: nei primi giorni del mese si era aggiornato il più nuovo Huawei Watch GT2 e subito dopo era stato il turno del “gemello diverso” HONOR MagicWatch 2. Adesso, invece, tocca al modello della generazione precedente.

Huawei Watch GT: le novità dell’aggiornamento

A dirla tutta, quello in arrivo in questi giorni per Huawei Watch GT non è un aggiornamento software di quelli entusiasmanti. Si tratta, infatti, di un mero update correttivo e lo si evince chiaramente dalle dimensioni ridotte del file OTA e dallo scarno registro delle novità.

Come potete vedere dallo screenshot riportato qui sotto, Huawei Watch GT sta ricevendo un OTA da appena 1,29 MB, che introduce la versione firmware 1.0.12.18 e che non implementa alcuna nuova funzione: il changelog parla esclusivamente di “fix di problemi noti”.

Come installare l’aggiornamento su Huawei Watch GT

Le prime segnalazioni di disponibilità del nuovo aggiornamento risalgono a qualche giorno addietro, più precisamente al 16 luglio, tuttavia il roll out è in corso in maniera graduale e l’update non è ancora arrivato su tutti i device compatibili. Comunque, non temete: se sul vostro Huawei Watch GT non è ancora arrivato nulla, sarà questione di ore o di qualche giorno al massimo.

Per aggiornare lo smartwatch di Huawei è possibile seguire due metodi, qui di seguito descritti.