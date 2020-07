Huawei Watch GT 2 riceve l’aggiornamento alla versione 1.0.8.16 che porta diversi miglioramenti per quanto riguarda il tracking dell’attività fisica e non solo.

Novità Huawei Watch GT 2 1.0.8.16

Con un peso pari a 20.14 MB, l’update alla versione 1.0.8.16 di Huawei Watch GT 2 attiva la funzione di tracking automatico dell’attività fisica, qualunque essa sia (ovviamente fra quelle supportate dallo smartwatch). L’utente non dovrà fare altro che iniziare l’allenamento senza impostarlo dall’apposito menu, e lo smartwatch procederà automaticamente a riconoscere il giusto tipo di esercizio in corso.

A questo si aggiunge il tracking del ciclo mestruale e la predizione del periodo, ma solo per gli utenti muniti di dispositivi Android. Conclude il tutto l’arrivo di miglioramenti per quanto riguarda la stabilità generale di sistema, ultimamente un po’ bacchettata soprattutto per quanto riguarda il sistema di notifiche non sempre preciso e puntuale.

Come aggiornare Huawei Watch GT 2 1.0.8.16

Per aggiornare lo smartwatch di Huawei è possibile seguire due metodi, qui di seguito descritti.

Metodo 1: avviare l’applicazione mobile Huawei Health; effettuare il pairing dello smartwatch con il telefono; tappare la voce “Dispositivi” dalla schermata principale dell’app; selezionare Huawei Watch GT 2 dalla lista e scegliere Aggiornamento firmware; seguire le istruzioni a schermo e procedere all’installazione dell’aggiornamento.

Metodo 2: su dispositivi Android attivare la funzione “Auto-download update package over Wi-Fi” raggiungibile tramite il percorso Huawei Health app > Dispositivi > Huawei Watch GT 2; su dispositivi iOS avviare l’applicazione Huawei Health, entrare nelle impostazioni e abilitare il download automatico degli aggiornamenti sotto Wi-Fi.



Potrebbe interessarti anche: video recensione Huawei Watch GT 2