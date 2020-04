È possibile che in pochi sappiano che tra i business di Huawei rientra anche quello dei televisori smart. L’azienda per il momento riserva le proprie smart TV ai consumatori cinesi, ma non è escluso che prima o poi possano arrivare, se non in tutto il mondo, quantomeno in Europa per fare concorrenza ai nomi più affermati.

Risale a poche ore fa l’annuncio in Cina di una nuova smart TV, Huawei Smart Screen X65. L’oggetto possiede una caratteristica poco comune, una fotocamera pop-up ultra wide da 24 megapixel dotata da un meccanismo analogo a quello visto su alcuni smartphone come OnePlus 7T Pro: integra un sensore di luminosità ambientale e si avvale dell’intelligenza artificiale per riconoscere i soggetti.

A gestire queste ed altre operazioni pensa il SoC progettato dall’azienda specificatamente per i televisori come Huawei Smart Screen X65: si tratta di un’unità quad core Honghu 898 che aiuta pure nella riproduzione di colori, luci e ombre nelle scene più complesse. Il pannello invece pare privo di compromessi, un OLED 4K HDR da 65 pollici e 120 Hz, così come il design caratterizzato da una sottile cornice in lega di alluminio che avvolge lo schermo certificato da TUV Rheinland.

Le specifiche di Huawei Smart Screen X65

display da 65″ 4K UHD (3.840 x 2.160 pixel) con refresh rate a 120 Hz, HDR 10, Memc, 178 gradi di angolo di visione, luminosità di picco di 950 nits e copertura colore al 98% della gamma NTSC;

SoC Honghu 898 quad core a 28 nanometri (due core Cortex-A73 e due Cortex-A53) e GPU Mali-G51MP4;

6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna;

sistema operativo HarmonyOS 1.1;

fotocamera ultra wide con meccanismo pop-up da 24 megapixel 1080p;

Wi-Fi 802.11 ac (2.4/5 GHz) 2X2 MIMO, Bluetooth 5.0 LE, quattro ingressi HDMI 2.0, un ingresso DTMB, un ingresso S/PDIF, un ingresso HDMI-ARC, due ingressi USB 3.0, una porta Ethernet Gigabit;

supporto alla riproduzione in 4K H.265 a 60 o 30 fps, in 1080p H.265 a 60 fps, in 1080p H.263 a 30 fps;

assorbimento massimo 75 watt;

… e il prezzo!

Huawei Smart Screen X65 sarà disponibile dal 26 aprile in Cina nell’unica colorazione Starry Gray al prezzo non esattamente popolare di 24.999 yuan, poco più di 3.200 euro al cambio attuale. Qualora voleste importarne uno, preparatevi a sborsare una cifra corposa.

L’alternativa economica Huawei V55i

Per coloro che invece volessero spendere meno, in Cina e di conseguenza dagli importatori, c’è Huawei V55i, smart TV presentato nelle ultime ore con un display da 55 pollici 4K, la fotocamera pop-up ed il SoC Honghu 818 che, dal 15 aprile in Cina, costerà decisamente meno: si parte da 3.799 yuan per la variante 4+32 GB, poco meno di 500 euro al cambio attuale.