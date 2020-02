Nel corso di un evento a porte chiuse trasmesso in streamig su YouTube, il CEO del Business Consumer Group di Huawei, Richard Yu, ha presentato le prime novità del 2020 per il mercato globale. Tra queste troviamo anche una nuova variante di Huawei Matebook X pro, dotata di CPU Intel di decima generazione. Scopriamo quindi nel dettaglio quali sono le sue caratteristiche tecniche.

Caratteristiche tecniche di Huawei MateBook X Pro

La principale novità rispetto al modello annunciato il mese scorso è rappresentata dalla presenza delle CPU Intel di decima generazione. Per il resto ritroviamo in larga misura la componentistica già vista nel modello con CPU di ottava generazione.

Si parte da uno schermo da 13,9 pollici di tipo LTPS, con rapporto screen-to-body del 91%, fattore di forma 3:2 e risoluzione di 3000x 2000pixel. Si tratta di uno schermo touch, con copertura anti-impronte e 10 punti di tocco contemporanei, angolo di visione di 178 gradi, contrasto di 1.500:1 e riproduzione del 100% della gamma colore sRGB.

Due sono le CPU disponibili, entrambe di decima generazione: Intel Core i7-10510U e Intel Core i5-10210U, affiancati da 8/16 GB di RAM, 512GB o 1 TB di disco SSD. Per quanto riguarda la parte grafica troviamo una scheda discreta NVIDIA GeForce MX250 con 2 GB di memoria DDR5 oppure scheda UHD Intel Graphics.

La connettività include WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, presa da 3,.5 mm, un connettore USB Type-A 3.0, un connettore USB Type-C 3.1 per la ricarica con uscita massima di 5V/2A e un connettore USB Type-C con uscita massima di 5V/3A. Sono inoltre presenti una fotocamera frontale da 1 megapixel, un lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione, 4 speaker e quattro microfoni digitali.

La batteria ha una capacità di 56Wh ed è accompagnata da un alimentatore da 65 watt con connettore USB Type-C, che consente di ricaricare rapidamente sia il notebook sia diversi smartphone. Oltre ai numerosi accessori a disposizione degli acquirenti, segnaliamo numerose applicazioni, come Huawei Share per condividere rapidamente le informazioni tra smartphone e notebook, gesture per il lettore di impronte digitali, una gestione intelligente del display per ridurre l’affaticamento e molto altro.

Disponibilità e prezzi in Italia di Huawei MateBoox X Pro

Huawei MateBook X Pro sarà disponibile in Italia dal mese di aprile ai seguenti prezzi:

MateBook X Pro i5/16GB/512GB/Intel Graphic a 1.499 euro

MateBook X Pro i5/16GB/512GB.MX250 a 1.699 euro

MateBook X Pro i7/16GB/1TB/MX250 a 1.999 euro.

Tre le colorazioni, Mystic Silver, Space Grey e Emerald Green, quest’ultimo con logo Huawei in oro.