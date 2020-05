Vi mancano i nostri AperiTA, gli aperitivi di TuttoAndroid e TuttoTech? Niente paura, abbiamo chiesto ad alcune aziende di organizzare dei Q&A in diretta live per poter parlare delle ultime novità. Questa settimana avremo l’occasione di parlare con Adolfo Benni, Head of Products and Engagement di Huawei Italia, che risponderà alle nostre e alle VOSTRE domande.

Diretta live con Huawei Italia: fate le vostre domande

Huawei Mobile Services (HMS), AppGallery, Huawei Matebook X Pro 2020, Huawei MatePad Pro, Huawei P40 e Huawei P40 Pro: tanta la carne al fuoco per Huawei in questo periodo, e con la nostra live avrete l’occasione di porre le vostre domande su questi argomenti (e non solo) direttamente al management di Huawei Italia.

I nostri Mikhael e Bernardo avranno infatti la possibilità di parlare con Adolfo Benni, Head of Products and Engagement di Huawei Italia, e ci sarà tanto di cui discutere, sia lato hardware (coi nuovi Matebook, MatePad e P40) sia software (Huawei Mobile Services). Non perdetevi dunque l’appuntamento con la nostra diretta, che si terrà giovedì 7 maggio 2020 alle 18:30 sul canale YouTube di TuttoAndroid, e l’occasione per sciogliere tutti i vostri dubbi sul mondo Huawei.

Se volete potete già impostare un promemoria per la diretta con Huawei. Allora, avete già in mente qualche domanda “scomoda”?

