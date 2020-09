In attesa della presentazione ufficiale, in programma per il 10 settembre, una nuova “fuga” in Rete ci permette di dare uno sguardo al design di Huawei FreeBuds Pro, le nuove cuffie true wireless che il colosso cinese lancerà sul mercato per provare a ritagliarsi una fetta di un settore sempre più in crescita.

Ricordiamo che, stando a quanto emerso fino a questo momento, tra i punti di forza di Huawei FreeBuds Pro troviamo la tecnologia Active Noise Cancellation (ANC) e un design in-ear.

Il design di Huawei FreeBuds Pro

E proprio a proposito del design, le nuove immagini diffuse da Roland Quandt ci permettono di osservare le differenze della parte esterna rispetto a Huawei FreeBuds 3 e FreeBuds 3i:

Tra le altre feature di Huawei FreeBuds Pro non dovrebbero mancare un processore Kirin A1, il supporto Bluetooth 5.2, una batteria da 52,5 mAh per ciascun auricolare e una custodia di ricarica.

Le nuove cuffie di Huawei dovrebbero esordire sul mercato il mese prossimo in tre colorazioni (nera, bianca e argento) ad un prezzo di circa 150 euro. Fra qualche giorno ne sapremo di più.