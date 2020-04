Huawei lancia oggi sul mercato un nuovo paio di cuffie true wireless. Si chiamano Huawei FreeBuds 3i e prendono le mosse dal modello che le ha precedute, risultando tuttavia più economiche, ma non per questo necessariamente inferiori.

Dettagli e caratteristiche di Huawei FreeBuds 3i

Le Huawei FreeBuds 3i sono delle cuffie true wireless di tipo in-ear, a differenza del modello che le ha precedute. Più piccoli i driver dinamici, da 10 mm (anziché da 14 come queste ultime), più capiente la batteria, da 37 mAh per singolo auricolare (invece di 30), con la custodia di ricarica che tocca quota 410 mAh, con una porta USB C al corredo. Tradotto in numeri significa un’autonomia di 3,5 ore di riproduzione continua e 2,5 ore di conversazione con una singola ricarica, secondo quanto dichiarato dal produttore.

Non manca sulle Huawei FreeBuds 3i un set di gommini disponibili in quattro dimensioni, una superficie tattile per i comandi, tre microfoni, la certificazione IPX4 contro gli schizzi d’acqua, sensori di prossimità per rilevare quando le si indossano o meno (con la pausa e riavvio automatico) e varie funzioni peculiari dedicate alla gestione e all’esperienza d’ascolto.

È questo il caso della tecnologia di riduzione del rumore Active Noise Cancellation che, grazie ai due microfoni rivolti verso l’esterno, consente di rilevare e abbassare di conseguenza il rumore ambientale fino a 32 dB, e di ridurre il rumore del vento.

Presente anche un’app companion, AI Life per la gestione, gestione che può essere completamente affidata ai controlli touch con varie gesture come il doppio tocco per rispondere o riagganciare una chiamata, avviare o interrompere la riproduzione, attivare la modalità Aware con una pressione prolungata (per disattivare la cancellazione del rumore esterno) e altro ancora.

Immagini di Huawei FreeBuds 3i

Prezzo e disponibilità di Huawei FreeBuds 3i

Le cuffie Huawei FreeBuds 3i sono disponibili in Italia in due colorazioni (Carbon Black e Ceramic White) al prezzo di 99 euro, acquistabili su Huawei Store, su Amazon o nei negozi di elettronica a partire dai prossimi giorni. In omaggio per chi le acquista ci sono tre mesi di Huawei Music.

