Mentre Huami smentisce i rumor che vedrebbero Xiaomi non più interessata ad investire nell’azienda, la compagnia cinese può festeggiare un Q4 2019 incredibilmente positivo. Benché possa essere sconosciuta a molti, Huami ha raggiunto un certo livello di popolarità grazie allo sviluppo a quattro mani con Xiaomi per la realizzazione della fortunatissima serie Mi Band, ad oggi disponibile nella sua quarta iterazione.

Amazfit fa volare Huami in Europa

Smartband a parte, Huami sta registrando un importante tasso di crescita della serie di smartwatch Amazfit, i quali hanno permesso alla compagnia di raggiungere percentuali di crescita assolutamente incredibili. Infatti, basta osservare i dati presenti nella tabella qui in basso per notare come nel mercato europeo occidentale la compagnia sia spesso al vertice della classifica di mercato.

Spagna, Italia, Russia, Germania, giusto per citare alcuni paesi, registrano tassi di crescita rispettivamente del 215,8%, 335,6%, 146,7% e 1814,4% – il dato tedesco è il più sbalorditivo di tutti, tale da far piazzare la gamma di smartwatch Amazfit al sesto posto della classifica dei wearable più popolari.

Il motivo? Sicuramente l’azzeccatissima strategia commerciale che vede Huami impegnata nella realizzazione di dispositivi (come smartwatch e smartband) con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Alcuni potrebbero obbiettare che si tratta del classico operato della solita azienda cinese, ma in realtà nonostante il prezzo abbordabile dei suoi prodotti, questi sono caratterizzati da specifiche tecniche valide e da un buon funzionamento.

