Non solo nuovi prodotti per la casa cinese, tra cui HONOR 9A, ma anche esclusive promozioni: HONOR lancia oggi HONOR VIP Day, un’iniziativa valida fino al 29 giugno per il sito HiHONOR che propone una serie di offerte su alcuni smartphone Android e wearable dell’azienda. Andiamo a scoprirle tutte.

Ecco le offerte dell’HONOR VIP Day su HiHONOR

Dal 23 al 29 giugno 2020 sul sito hihonor.com saranno disponibili alcune interessanti promozioni sui prodotti HONOR, nell’ambito dell’iniziativa HONOR VIP Day. Si tratta di offerte riguardanti smartphone Android e wearable, alle quali si aggiunge lo sconto su HONOR MagicBook 14, che viene proposto con HONOR MagicBook Sleeve al prezzo di 599,90 euro (anziché 669,80 euro).

Tornando a smartphone e wearable, ecco le offerte dell’HONOR VIP Day disponibili su hihonor.com.

Offerte smartphone e bundle HONOR

Offerte wearable HONOR

HONOR MagicWatch a 99,90 euro;

HONOR MagicWatch 2 42 mm a 139,90 euro (con coupon);

HONOR MagicWatch 2 46 mm a 149,90 euro (con coupon);

HONOR MagicWatch 2 46 mm + HONOR Band 5 a 179,90 euro;

HONOR Band 5 Sport a 24,90 euro;

HONOR Band 5 a 29,90 euro;

HONOR Sport PRO a 49,90 euro (con coupon).

In aggiunta, coloro che si iscrivono su hihonor.com dal 18 giugno al 1 luglio 2020 diventando membri VIP di HONOR, potranno sbloccare questi vantaggi aggiuntivi:

sconti aggiuntivi fino al 30% per i prodotti selezionati;

abbonamento Huawei Music gratuito per un mese, 15 GB di Huawei Cloud di un anno e 3 buoni per il noleggio di film su Huawei Video;

coupon per la spedizione gratuita;

accesso prioritario a eventi e test dei prodotti.

A partire da 26 giugno sarà inoltre disponibile il finanziamento a rate a partire dalla Francia: successivamente questa possibilità arriverà in Italia, Germania, Spagna e Regno Unito.

Se volete approfittare delle offerte dell’HONOR VIP Day disponibili su hihonor.com non vi resta che seguire questo link.