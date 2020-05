Tra le cuffie true wireless presentate nel corso di questa prima parte del 2020 troviamo anche HONOR Magic Earbuds, che da qualche giorno possono essere prenotate in Germania a 99 euro nella colorazione bianca.

Si tratta di un prezzo più basso di quello inizialmente ipotizzato e che rende ancora più interessanti queste cuffie di HONOR, che possono vantare il supporto alla tecnologia ANC (per la cancellazione del rumore e l’isolamento acustico).

Le principali feature di HONOR Magic Earbuds

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di HONOR Magic Earbuds troviamo il supporto Bluetooth 5.0, tre microfoni al silicio compatibili con il sistema di riduzione del rumore uplink durante le chiamate, driver da 10 mm per garantire una buona qualità sonora, un design allungato che le rende decisamente comode da indossare tutti i giorni (non solo per le attività sportive), due batterie da 37 mAh (410 mAh per la custodia di ricarica) che garantiscono 3 ore in chiamata (12 ore con la custodia) o 3 ore e mezza di riproduzione musicale continuata (13 ore con la custodia).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore cinese per quanto riguarda la disponibilità di queste cuffie pure nel nostro Paese.

