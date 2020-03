Mediaset ha ascoltato i tanti che in questi giorni all’insegna dello stare a casa hanno richiesto a gran voce il ritorno della saga di Harry Potter nella programmazione di Italia 1: dal prossimo 16 marzo e per i lunedì successivi, ecco quindi che la serata di Italia 1 si riempirà di magia.

Si parte da lunedì 16 marzo 2020 con Harry Potter e la Pietra Filosofale, primo di 8 film che compongono la saga del maghetto più famoso del mondo, annunciato dalla nota emittente televisiva con un post dedicato sulla sua pagina Facebook.

Sì, vi abbiamo ascoltato. ✨Ogni lunedì, in prima serata su #Italia1, la saga completa di Harry Potter! Si parte dal 16 marzo con Harry Potter e la pietra filosofale! ❤️ Gepostet von Italia1 am Mittwoch, 11. März 2020

I social cantano vittoria: Harry Potter torna su Italia 1

Proprio dai social era partita la richiesta di una nuova “maratona” di Harry Potter su Italia 1, con tante persone obbligate a rimanere a casa come da disposizioni visto l’attuale allarme legato alla diffusione del Coronavirus.

Se non avete mai visto i film del maghetto, ecco che Italia 1 vi dà la possibilità di recuperare questa grave mancanza (e non perdetevi la nostra guida all’universo di Harry Potter); se invece siete già fan della saga, non servono grosse scuse per riguardare tutti i film dal vostro divano. Appuntamento quindi da lunedì 16 marzo e per i lunedì successivi, su Italia 1.