Google Stadia si arricchisce settimana dopo settimana di prestigiosi giochi e di recente il colosso di Mountain View ha stretto delle partnership con alcune software house per la realizzazione di titoli esclusivi.

Una di queste è Splash Damage, che sta realizzando un gioco multiplayer online chiamato Outcasters mentre un altro progetto è in arrivo dal popolare studio Robot Entertainment (che ha già sulla piattaforma Orcs Must Die!).

Tra le altre software house che hanno deciso di collaborare con Google ci sono Supermassive Games, Uppercut Games e lo sviluppatore Harmonix di Rock Band.

Tanti giochi in arrivo su Google Stadia

Ma il team di Google Stadia ha anche altre novità in serbo per gli utenti, come il reboot della serie Hitman (in rilascio a settembre), Hitman 3 (in arrivo nel 2021) e Sekiro: Shadows Die Twice (in uscita in autunno).

Non mancheranno giochi per gli appassionati di sport, come PGA Tour 2K21 (in arrivo il 21 agosto), WWE 2K Battlegrounds (18 settembre) e NBA 2K21 (alla fine dell’autunno).

In queste ore sbarca su Google Stadia in early access One Hand Clapping mentre a fine autunno Konami lancerà Super Bomberman R Online.

Il prossimo anno arriverà Outriders di Square Enyx mentre più vicino è il rilascio di Dead by Daylight (settembre), Hello Neighbor (settembre) e Hello Neighbor: Hide & Seek (fine anno).

Ci sarà da divertirsi.